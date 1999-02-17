Выставку детских работ посвятили «Белому ангелу России» - Елизавете Федоровне Романовой

Екатеринбург, 27 ноября, «Православная газета». В минувшую среду в городском выставочном зале Каменска-Уральского открылась выставка, организованная по итогам конкурса детского творчества «Белый Ангел России». Конкурс посвящен памяти святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой и проводится в Каменской епархии второй год. По итогам предыдущего смотра выпущен красочный календарь, проиллюстрированный лучшими работами. Экспонатами первой выставки стали рисунки, фотографии и видеоролики, созданные детьми.

На открытии экспозиции состоялось и награждение участников муниципального этапа творческого смотра из Каменска-Уральского и Каменского района - всего 31 человек из семи образовательных учреждений города. Иерей Дмитрий Соболев поблагодарил всех конкурсантов за трепетное отношение к теме и творческое осмысление судьбы Елисаветы Феодоровны Романовой, заслужившей звание «Белого Ангела России». Вне конкурса жюри особо отметило коллективную работу детей Свято-Троицкого собора Каменска-Уральского «Царский путь», имеющую просветительское и миссионерское значение (образец декоративно-прикладного искусства). И приняло решение ввести эту номинацию в положение о конкурсе будущего года – для участия работ в благотворительной акции «Белый цветок», проводимой в Каменской епархии в помощь малоимущим людям и многодетным семьям. Награждение победителей епархиального этапа Конкурса «Белый Ангел России» состоится в день закрытия выставки 30 ноября в 15-00.