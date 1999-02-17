Православная газета

Православная газета

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Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России возглавит В.Б. Зарудницкий

Екатеринбург, 27 ноября, «Православная газета». Указом Президента Российской Федерации генерал-полковник Владимир Зарудницкий, командующий войсками Центрального военного округа с 2014 года, назначен на должность начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Торжественные проводы генерал-полковника В.Б. Зарудницкого к новому месту службы состоялось в минувшую пятницу в Окружном Доме офицеров г. Екатеринбурга. В мероприятии приняли участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, главный федеральный инспектор Свердловской области Даниил Трубинов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, руководители силовых структур уральского региона, заместители командующего и начальники управлений ЦВО. Владыка Кирилл поблагодарил генерал-полковника В.Б. Зарудницкого за совместную работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию военнослужащих ЦВО и подарил небольшую скульптуру св. равноапостольного князя Владимира, выполненную из металла и уральского камня.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.

 
 
 

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