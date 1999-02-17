В Екатеринбургскую епархию будут принесены мощи 54 новомучеников и исповедников Церкви Русской

К 100-летию начала гонений на Русскую Православную Церковь по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в епархии Русской Православной Церкви приносится ковчег с 54 частицами мощей святых новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Екатеринбургская митрополия также принимает в своих храмах эту святыню для поклонения верующих. Принесение мощей новомучеников и исповедников Церкви Русской на уральскую землю состоится 1 декабря 2017 года.

В течение двух недель святые мощи будут посещать храмы Екатеринбургской, Нижнетагильской и Каменской епархий.

В Екатеринбургской епархии мощи будут пребывать в течение семи дней.

Так, 1 декабря мощи будут принесены в Екатеринбург.

2 декабря в 08:00 ковчег посетит храм Петра и Павла города Первоуральска.

3 декабря с 09:00 до 15:00 мощи станут пребывать в храме святых жен Мироносиц города Ревды.

С 3 декабря, 16:00, до 4 декабря, 14:00, ковчег будет находиться в храме в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы поселка Верхние Серги.

4 декабря в 16:00 святыня будет выставлена в храме во имя Архистратига Михаила поселка Ачит и будет там пребывать до 15:00 5 декабря.

В этот же день, 5 декабря, в 16:00 мощи принесут в храм во имя благоверного Александра Невского города Красноуфимска. Там они будут находиться до 6 декабря.

6 декабря в 16:00 мощи будут выставлены для поклонения в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Поклониться святыне прихожане и гости города смогут в течение этого вечера и всего следующего дня.

8 декабря рано утром ковчег из Свято-Троицкого собора отправится в Нижнетагильскую епархию.

В Нижнетагильской епархии ковчег пребудет с 8 по 10 декабря.

С 11 декабря святыня будет находиться в Каменской епархии.

И 14 декабря мощи новомучеников и исповедников Церкви Русской отправятся из Екатеринбурга в Москву.

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и в соответствии с решением Священного Синода в память 100-летия гонений на Русскую Православную Церковь, начавшихся после свершившегося в 1917 году октябрьского переворота, изготовлен ковчег с частицами мощей новомучеников и исповедников Церкви Русской. В ковчег помещены частицы мощей 54 новомучеников и исповедников Церкви Русской: святителей и исповедников Тихона Московского и Николая Алма-Атинского, священномучеников Владимира Киевского, Гермогена Тобольского, Илариона Верейского, Иоанна Рижского, Никодима Белгородского, Петра Воронежского, Сильвестра Омского, Фаддея Тверского, священноисповедников Агафангела Ярославского, Афанасия Ковровского, Виктора Глазовского, Луки Крымского, Феодосия Коломенского, священномучеников Алексия (Будрина), Александра (Малиновского), Александра (Смирнова), Виссариона (Селинина), Владимира (Введенского), Владимира (Цедринского), Константина (Богоявленского), Константина (Голубева), Льва (Ершова), Михаила (Тихоницкого), Николая (Любомудрова), Сергия (Флоринского), Феодора (Ремизова), священноисповедников Александра (Орлова), Петра (Чельцова), Романа (Медведя), Сергия (Правдолюбова), преподобномучеников Серафима (Богословского), Феогноста (Пивоварова), преподобномучениц великой княгини Елисаветы Феодоровны, Варвары (Яковлевой), Марии (Леляновой), Анны (Столяровой), преподобноисповедников Александра (Орудьева), Гавриила (Игошкина), Георгия (Лаврова), Ираклия (Мотяха), Леонтия (Стасевича), Рафаила (Шейченко), Севастиана (Фомина), Сергия (Сребрянского), преподобноисповедниц Матроны (Власовой), Параскевы (Матиешиной), мученика Алексия (Ворошина), мучениц Дарии (Сиушинской), Дарии (Тимолиной), Марии Пузовской, Евдокии (Шейковой), исповедника Георгия (Седова).