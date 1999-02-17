Священник дал рекомендации о том, как бороться с осенней хандрой

Екатеринбург, 24 ноября, «Православная газета». С наступлением ноября уральская природа впадает в зимнюю спячку, а жители уральских городов - в хандру. Советы о том, как избежать этого состояния, дал в эфире православного телеканала «Союз» духовник Православной службы милосердия Екатеринбурга отец Евгений Попиченко. Священник напомнил о том, что душа «оживотворяется» духом, который должен постоянно находиться «на связи» с Богом, и призвал задуматься о правильной организации духовного режима тем, кто регулярно встает «не с той ноги». В качестве скорой помощи в случае хандры священник предлагает Евангелие, где «сконцентрирована энергия жизни».

Называя хандру состоянием расслабленности души, батюшка призывает соблюдать ее «настройку» в молитвах, которые утром помогают настроиться на грядущий день, а вечером – сбросить груз ошибок и грехов дня прожитого. И настоятельно рекомендует позаботиться о теле режимом полноценного питания и сна. Среди пяти жизненных ценностей, без которых жизнь теряет смысл, силу, радость, о. Евгений назвал личность человека и процитировал вторую заповедь Божью «возлюби ближнего, как самого себя». Батюшка посоветовал периодически выходить «в тишину», в особое место встречи с Богом – в храм. Ведь душа человека, молившегося в храме, напитывается сконцентрированной в этом месте энергией, а сознанное участие в таинствах преображает душу, сказал он. Священник пожелал слушателям хорошего настроения и умения создать внутри себя «фабрику добрых помыслов». Главное, по мнению священника, – найти людей, которые стремятся к тому же. Собеседования с новыми добровольцами проходят в Успенском соборе на ВИЗе каждое воскресенье.