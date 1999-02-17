На месте Пантелеимоновской часовни возведут храм

Екатеринбург, 24 ноября, «Православная газета». Строительные работы по реконструкции здания клуба кирпичного завода в поселке Кирпичном Нижнего Тагила ведутся по благословению епископа Нижнетагильского и Серовского Иннокентия ведутся силами сестер и прихожан Скорбященского женского монастыря Нижнетагильской епархии и их добровольных помощников с августа 2017 г. Скоро здесь появится храм, который освятят в честь новомучеников и исповедников Российских. Реконструировать здание клуба и создавать новую церковь предстоит Скорбященскому женскому монастырю и матушке Марии.

Когда-то в нескольких десятках метров от этого места на Патраковой горе располагалась Пантелеимоновская часовня. На Патракову гору, где находилось кладбище, совершался крестный ход, который объединял прихожан двух территориально близких храмов - православных и единоверцев. Здесь отпевали усопших, до этого места провожали рекрутов, следующих на сборный пункт в Верхотурье. Все изменилось после Октябрьской революции. Последний крестный ход на Патракову гору к часовне от Выйско-Никольского собора был совершен в 1928 году.

В начале 90-х годов, когда начался процесс возрождения храмов и передачи их Церкви, директор кирпичного завода Борис Караваев решил открыть в здании клуба храм. Его идею благословил архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, однако далее проекта дело не пошло, стройка почему-то все время тормозилась. Сестры Скорбященского монастыря были уверены: это происходило не без Божьего попущения, строительство храма должно было стать народной тагильской стройкой.

Первый после долгого перерыва молебен в здании бывшего клуба кирпичного завода (ул. Краснознаменная, 57) был совершен в прошлом году в День памяти новомучеников и исповедников Российских. В будущем храме, расположенном неподалеку от места, где когда-то стояла Пантелеимоновская часовня, силами добровольцев уже ведутся строительные работы. Принять участие в возведении храма может каждый - молитвой, материальными средствами, трудом. Адрес прихода: г. Нижний Тагил, пос. Кирпичный, ул. Краснознаменная, 57.