Уральские исследователи проведут научную конференцию об истории Сухоложья

Екатеринбург, 24 ноября, «Православная газета». Завтра в Центре дополнительного образования Сухого Лога пройдет VI региональная научно-практическая конференция «Сухоложье в истории Урала: связь времен». Ее организаторами выступили администрация ГО Сухой Лог, Уральское церковно-историческое общество (г. Екатеринбург) и Каменская епархия. В работе форума примут участие историки и исследователи из городов Свердловской области, краеведы, представители общественных организаций, духовенство, учителя, студенты и школьники. Конференция откроется пленарным заседанием и продолжится работой секций. В рамках мероприятия пройдет выставка-ярмарка народных промыслов и выставка-продажа церковно-исторической литературы. Всем школьникам и студентам, принявшим участие в обсуждении докладов, выдадут сертификаты слушателя. Место и время проведения конференции: г. Сухой Лог. ул. Юбилейная 8 «а» с 10 до 16 часов. Вход бесплатный. Телефон: 8 (922) 137-55-29.