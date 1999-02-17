История о силе духа и лечении творчеством

Екатеринбург, 24 ноября, «Православная газета». Среди участников выставки «От сердца к сердцу» Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии немало людей со сложными судьбами. Один из них - екатеринбургский бизнесмен Виктор Шабанов. После перенесенного в 2010 году инсульта его мир сузился до размеров комнаты. Со временем мужчина научился передвигаться по квартире и даже выходить в коридор. Но поскольку инвалид I группы Виктор Шабанов сидеть без дела не умеет, он организовал… собственную мастерскую по изготовлению фигурок из полимерной глины. Лепить фигурки одной левой рукой очень тяжело, но со временем пришло мастерство. Теперь работы 50-летнего предпринимателя Виктора Шабанова успешно продаются в церковной лавке Храма-на-Крови и в интернет-магазине Православной службы милосердия «От сердца к сердцу». Многих привлекают позитивные зверюшки и добродушные, улыбчивые гномики.

В своей прошлой жизни (до инсульта) Виктор был экономистом высокого класса, а потому сам планирует свои расходы и доходы, ощущая драйв от того, что может зарабатывать. И хотя полностью парализованная правая половина тела, как говорят врачи, уже не восстановится (он не может читать, говорить и общается больше жестами), мужчина не унывает - в своей мастерской он черпает новый смысл жизни и остается предпринимателем. Правда, с тех пор как сломалась большая печь, Виктор запекает фигурки в обычной микроволновке. Но вера и творчество помогают ему относиться к неприятностям стоически.