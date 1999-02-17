Покровский приход г. Заречного стал победителем конкурса президентских грантов

Екатеринбург, 24 ноября, «Православная газета». Проект «Городская уличная фото- и арт-галерея» стал победителем конкурса президентских грантов в направлении «Поддержка проектов в области культуры и искусства». На реализацию проекта выделили 329 000 рублей. По замыслу организаторов проекта, уличная арт-галерея расположится на алле перед Покровским храмом. Планируется, что выставка будет ежемесячно обновляться работами городских фотографов, художников, воспитанников Детской художественной школы. Настоятель прихода иерей Вячеслав Инюшкин считает, что галерея станет креативным пространством для самовыражения жителей городского округа, их вовлечения в культурную жизнь города. Зареченцы уже становились победителями первого конкурса президентских грантов (проект «Школа крепкой семьи» от православной школы в честь святых Царственных страстотерпцев Зареченского благочиния). В этом году в число победителей вошли 2 243 некоммерческие организации из 85 российских регионов. Из 9 543 заявок до независимой экспертизы было допущено 8 610 проектов.