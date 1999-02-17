Православная газета

Православная газета

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Самый молодой храм в Каменске-Уральском отпраздновал престольное торжество

Екатеринбург, 24 ноября, «Православная газета». В минувший вторник в храме во имя Архангела Михаила, что в Южном микрорайоне г. Каменска-Уральского, отметили престольный праздник. В этот день здесь было немало гостей, прибывших в храм-именинник из разных городских приходов. Его настоятель протоиерей Вячеслав Тройнин совершил праздничную Литургию и на примере отрывка из Евангелия объяснил присутствующим значение Сил бесплотных. Многие в этот день причастились Святых Христовых Таин. После богослужения всех участников торжества пригласили на праздничную трапезу.

 
 
 

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