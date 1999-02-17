День открытых дверей проведет 18 марта Миссионерский институт

Екатеринбург, 24 ноября, «Православная газета». В воскресение 18 марта 2018 года в 14-00 в Миссионерском институте г. Екатеринбурга (ул. Карла Маркса, 12) пройдет День открытых дверей. На встречу с преподавателями и студентами приглашают потенциальных абитуриентов, их родителей и всех, кто заинтересован в получении высшего профессионального образования. В Миссионерском институте обучение бесплатное, по окончании выпускники получают диплом бакалавра теологии. Ректор, заведующие кафедрами и студенты расскажут будущим абитуриентам о структуре института, изучаемых предметах, а также о том, что такое теологическое образование и почему оно необходимо православному христианину. В качестве подарка перед гостями выступит лауреат конкурсов духовной музыки хор Миссионерского института «Горлица».