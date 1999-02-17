Бруснятские скауты побывали в гостях у следопытов Екатеринбурга

Екатеринбург, 24 ноября, «Православная газета». Юные скауты из села Бруснятского побывали в новом штабе «Братства православных следопытов» (БПС) г. Екатеринбурга. Поездка состоялась по инициативе настоятеля храма в честь Казанской иконы Божией Матери иеромонаха Даниила (Курносова). В организации паломничества священнику помогли педагоги и родители. На встречу для участия в православной олимпиаде, посвященной семье святых Царственных страстотерпцев, прибыли несколько скаутских дружин – всего около 80 человек. Под руководством опытных инструкторов они отрабатывали строевые навыки, уделив особое внимание подготовке к зимнему походу «Северка-Новоалексеевка» (он запланирован на конец ноября).

Ребята побывали и на колокольне храма Большой Златоуст, откуда полюбовались панорамой уральской столицы и послушали несколько видов колокольного звона. Благовестник с ликом святых Царственных страстотерпцев весом 16,4 тонн - cемнадцатый среди самых больших колоколов России. Он весит тысячу пудов, и его густой бас слышен на всю округу. Встреча скаутов завершилась в учебном классе чаепитием и познавательной беседой со звонарем, после чего все желающие позвонили в колокола на учебной звоннице.