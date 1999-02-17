Православная газета

Православная газета

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Военнослужащие Росгвардии приняли участие в крестном ходе в честь святого-врача

Екатеринбург, 24 ноября, «Православная газета». В храме в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» г. Лесной Нижнетагильской епархии по благословению Преосвященного Иннокентия в течение десяти дней пребывала икона с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Крымского, исповедника. Лесничане приходили к святому образу, чтобы испросить у святого-врача исцеление от душевных и телесных недугов. Провожали икону крестным ходом, в котором приняли участие и военнослужащие войсковой части 3275 Росгвардии. По окончании массового шествия икона отправилась на место своего постоянного пребывания - в храм во имя великомученика Георгия Победоносца города Североуральска (настоятель иерей Симеон Шестаков).

 
 
 

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