Конкурсный проект «Мой папа – священник» организовали в Каменской епархии

Екатеринбург, 24 ноября, «Православная газета». Конкурс для детей священнослужителей «Мой папа – священник» объявили в молодежном отделе Каменской епархии. Инициатор идеи - руководитель отдела Людмила Косенкова, жена священника, мать троих детей. По замыслу матушки, проект задуман с целью объединения семей священников на территории епархии, популяризация священнического служения, организация досуга молодежи и детей в интересной развивающей форме. В ходе конкурса участникам (детям священников) предстоит рассказать об отце-священнослужителе в форме рассказа (эссе), рисунка или фотографии. Проекты могут быть выполнены как индивидуально (одним ребенком), так и коллективно (всеми детьми семьи священника). Работы принимаются до 31 декабря. Итоги конкурса подведут к Рождеству Христову (7 января 2017 г). Все участники будут награждены грамотами и подарками.