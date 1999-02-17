Сбор теплых вещей продолжается в Ново-Тихвинском монастыре

Срочный сбор теплых вещей для малообеспеченных жителей объявлен в службе социальной помощи при Ново-Тихвинском монастыре.

- Сейчас каждый день к нам обращается порядка 30 человек, - рассказала Ирина Свистунова, координатор службы социальной помощи во имя святителя Иоанна Милостивого. – Вы можете им очень помочь! Это так просто: пересмотреть свои теплые вещи – и, скорее всего, обнаружится верхняя одежда, которую уже больше года не надевали – вероятность 99%, что она уже и не потребуется. Именно эта одежда и обувь и спасет многих людей от холода, а кого-то и от обморожения. В трудной жизненной ситуации может оказаться каждый, помогите совсем незнакомому человеку – и вам в тяжелую минуту жизни кто-то поможет.

Конечно, в первую очередь нужны теплые крутки, пуховики и зимняя обувь. Не меньше требуются и варежки, перчатки, шапки, носки, свитера и самые разные другие шерстяные и пуховые предметы гардероба. Особенно нужна мужская одежда.

- Самая большая трудность – то, что катастрофически не хватает мужской одежды и обуви, – делится Ирина Свистунова. – Причем, нужны вещи и для мальчиков, и для подростков, и для взрослых мужчин – и именно такой одежды всегда очень мало. Многим людям мы из-за этого даже не можем помочь.

Также необходимы противопростудные лекарства и нескоропортящиеся продукты: крупы, консервы и продукты моментального приготовления.

Пожертвования для нуждающихся принимаются в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00 по адресу: Екатеринбург, ул. Зеленая Роща,1.