К Дню матери служба милосердия начинает серию публикаций о приюте «Нечаянная радость»

Екатеринбург, 23 ноября, «Православная газета». У женщин, оказавшихся в православном приюте «Нечаянная радость» Православной службы милосердия в Екатеринбурге, разные судьбы, но Божьим промыслом с помощью добрых людей их истории в какой-то момент перестают быть трагичными и обретают новое направление. Всех этих женщин объединяет одно: несмотря ни на что они сумели сохранить своих детей и свое материнство. Одна из них - Настя, которая часть жизни прожила в детском доме, а по выходу из него оказалась один на один с целым рядом трудностей (нет жилья, нет поддержки близких). Настя всегда мечтала о крепкой и дружной семье, а потому забеременев и оставшись одна, не думала ни об аборте, ни об отказе от ребенка. Когда дочке исполнилось полтора года, выяснилось, что средств к существованию больше нет. Тогда она и обратилась за помощью в Православную службу милосердия и стала первой подопечной приюта «Нечаянная радость». Через некоторое время Настя смогла получить положенную ей как сироте квартиру от государства и теперь выстраивает свою новую благополучную жизнь.

Другая подопечная - мама троих детей Оксана нашла в приюте «Нечаянная радость» временное укрытие от мужа, страдающего алкоголизмом. За время проживания в приюте женщина успокоилась, смогла не торопясь проанализировать сложившуюся ситуацию и принять решение о дальнейших планах на жизнь. К счастью, муж Оксаны проявил большую заинтересованность в сохранении семьи и избавлении от пагубной привычки. В трезвом состоянии - это адекватный творческий молодой человек, кузнец, который делает прекрасные кованые вещи. Семья воссоединилась и теперь с большим желанием работает над отношениями: Алексей посещает курсы по реабилитации зависимых и оба продолжают заниматься у семейного психолога.

Света - одиннадцатый ребенок в деревенской семье, вышла замуж, родила сына, но вместо семейного счастья пришла беда – погиб муж. Света осталась с ребенком одна. Надежды на семейный очаг принес новый брак и рождение младшей дочери, но при трагических обстоятельствах погиб и второй муж. Отчаявшись, Света посвящает свою жизнь детям - много работает, водит детей по кружкам, активно участвует в их жизни. Выйдя замуж в третий раз, женщина получила крышу над головой и человека, принявшего ее детей. И Света стала работать с еще большим усердием - на трех работах, не покладая рук, ведя домашнее хозяйство и воспитывая детей. Когда забеременела, муж категорически запретил рожать. Так ответственный человек оказался в состоянии неизвестности и без поддержки. В полной растерянности Света вместе с детьми пришла в приют. Так материнские чувства и вера в промысел Божий победили.

Когда есть крыша над головой, а дети сыты и одеты, можно думать, анализировать, консультироваться, бегать по инстанциям и решать технические моменты. В положенный срок на свет появился здоровый и крепкий малыш. Но даже после родов муж Светы так и не примирился с ситуацией и потребовал оставить ребенка в больнице. Света действительно оставила новорожденного в больнице, но только на месяц – чтобы решить жилищную проблему. При этом она постоянно навещала сына, а сотрудники приюта собирали для него в больницу одежду и памперсы. Потребовалось несколько месяцев, чтобы муж наконец-то принял ситуацию. Сейчас семья живет в арендованной комнате, отец ребенка уже не так категоричен, и, хотя участия в жизни семьи не принимает, но наблюдает и привыкает. Дети ходят в школу, Света как всегда работает на нескольких работах, моет полы и ухаживает за лежачей бабушкой в соседнем доме, и все успевает. Конечно, она устает, но радуется жизни и своим детям.

Православный приют «Нечаянная радость» не только помогает женщине во время пребывания в приюте, но и по мере необходимости после выхода из него. Протянуть руку помощи отважным женщинам может каждый желающий, о формах помощи см. на сайте Православной службы милосердия. Проект действует при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива».