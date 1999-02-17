Добрые пожелания к Рождеству помогут подопечным Обители милосердия

Екатеринбург, 23 ноября, «Православная газета». В Екатеринбургской митрополии началась подготовка к празднованию Светлого Рождества Христова. Сделать предстоит немало, ведь это праздник добрых дел, подарков, милосердия. Обитель милосердия во имя святой княгини Елисаветы г. Екатеринбурга тоже готовится к Рождественскому марафону. Каждый год сестры милосердия обращаются с просьбой ко всем неравнодушным людям проявить немного тепла подопечным социального учреждения, для которых рождественские дни – время надежды на чудо. Больные, одинокие, беспомощные люди очень ждут поздравлений, открыток и писем. Все они практически изолированы от внешнего мира - большинство из них навсегда приковано к постели, и только немногие могут выезжать на коляске на улицу или в домовой храм. Каждая весточка из внешнего мира для таких больных становится огромной радостью. Написать доброе слово неизлечимо больному - значит улучшить его состояние. Для тех, кто готов откликнуться, на сайте обители милосердия святой Елисаветы есть фотогалерея подопечных с краткой историей их жизни.