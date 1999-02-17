Миссионер Владимир Елсуков встретился с духовенством и общественностью Верхотурья

Екатеринбург, 23 ноября, «Православная газета». По благословению благочинного Верхотурских церквей наместника Свято-Николаевского мужского монастыря игумена Иеронима (Миронова) для православной общественности г. Верхотурья минувшее воскресенье в конференц-зале Свято-Николаевской обители провели встречу с уральским миссионером, автором проекта «Миссионерская работа в сетевом пространстве» Владимиром Елсуковым. На встречу с лектором прибыли настоятели храмов Верхотурского благочиния, духовенство монастырей, прихожане и гости Верхотурья, воспитанники Верхотурского православного духовного училища. Автор православного альманаха рассказал об основных правилах и принципах миссионерского служения и предложил аудитории разработанные специально для миссионерской деятельности православные альманахи «Путь к Свету». В завершение встречи В. Елсуков провел презентацию своей книги «Принц и принцесса», которая будет интересна преподавателям литературы и основ православной культуры, педагогам воскресных школ и всем желающим больше узнать о православной вере.