Одежда бренда #НосиДобро уже нашла своих первых покупателей

Екатеринбург, 23 ноября, «Православная газета». Открытие в Екатеринбурге благотворительного магазина #НосиДобро прошло ярко и весело. В специально организованном арт-пространстве добровольные помощники проекта - дизайнеры, осветители, фотографы, стилисты показали, что благотворительность может быть разной, в том числе интересной и модной. Проект #НосиДобро не просто дает вторую жизнь пожертвованным вещам, но позволяет поддерживать многодетную маму-швею и других подопечных Службы милосердия.

Для многочисленных гостей устроители праздника приготовили множество сюрпризов и сувениров. Любой желающий мог принять участие в творческом мастер-классе по изготовлению заколок-цветов, а также сделать стильную фотографию в знаменитой цветочной фотозоне. После Fashion-показа первой авторской коллекции бренда #НосиДобро от модельного агентства SigmaScouting наряды прямо с подиума отправились в гардеробы первых покупателей. Вырученные средства направили на дела милосердия. Отныне авторскую одежду можно примерить в шоу-руме по адресу: Екатеринбург, ул. Фучика, 3 или выбрать в интернет-магазине. Контакты для тех, кто планирует подарить одежду для модернизации: + 7 (912) 048-65-78, e-mail: varganova.e@soee.ru.