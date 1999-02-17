Православная газета

Православная газета

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С юными тавдинцами побеседовали о настоящей дружбе

Екатеринбург, 23 ноября, «Православная газета». Сотрудники духовно-просветительского центра «Древо познания» города Тавды провели беседу с учениками второго класса средней школы № 2. Встреча на тему «Дружба = Я + Ты» прошла в игровой форме. На примере притчи детям рассказали о прощении обид и памяти добрых дел. Второклассники охотно отвечали на вопросы и с большим интересом подключились к играм «Хорошие и плохие качества поведения человека», «Доскажи словечко». Полученную информацию закрепили народной мудростью, выраженной в пословицах и поговорках (например, «Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой»), а затем школьникам предложили посмотреть тематический видеоклип. Встреча завершилась совместным исполнением песни о дружбе.

 
 
 

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