С юными тавдинцами побеседовали о настоящей дружбе

Екатеринбург, 23 ноября, «Православная газета». Сотрудники духовно-просветительского центра «Древо познания» города Тавды провели беседу с учениками второго класса средней школы № 2. Встреча на тему «Дружба = Я + Ты» прошла в игровой форме. На примере притчи детям рассказали о прощении обид и памяти добрых дел. Второклассники охотно отвечали на вопросы и с большим интересом подключились к играм «Хорошие и плохие качества поведения человека», «Доскажи словечко». Полученную информацию закрепили народной мудростью, выраженной в пословицах и поговорках (например, «Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой»), а затем школьникам предложили посмотреть тематический видеоклип. Встреча завершилась совместным исполнением песни о дружбе.