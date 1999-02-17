Дошкольникам Тавды рассказали о великомученице Екатерине

Екатеринбург, 23 ноября, «Православная газета». В минувшую пятницу для воспитанников детского сада № 2 города Тавды провели необычное мероприятие: их пригласили в духовно–просветительский центр «Древо познания» на конкурсную программу «Екатерина-санница». В доступной и увлекательной форме дошкольникам рассказали о святой великомученице Екатерине, о старинных зимних забавах на Руси, после чего дети отгадывали загадки, скакали на импровизированных лошадках, играли на шумовых инструментах. В завершение конкурсной программы для всех желающих организовали фотосессию на старинных расписных санях.