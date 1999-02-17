Благотворительную акцию «Вера без дел мертва» проведут в Екатеринбурге в День матери

Екатеринбург, 23 ноября, «Православная газета». В воскресенье 26 ноября Россия отметит День матери, в честь которого в Успенском соборе на ВИЗе г. Екатеринбурга (ул. Кирова, 65) проведут благотворительную акцию «Вера без дел мертва». Цель акции - собрать гуманитарную помощь для беременных и женщин с грудными детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В течения всего дня в соборе будет открыт пункт приема пожертвований, где будут принимать памперсы, средства гигиены, детское питание, молочные смеси, одежду для беременных и новорожденных, предметы ухода за ребенком, а также денежные средства. Прием пожертвований начнется в утра (с 8-00 до 13-00) у входа в храм, а после обеда (с 13-00 до 20-00) продолжится в помещении приходской библиотеки. Все собранные средства будут переданы в Православную службу милосердия Екатеринбургской епархии. Акция проходит в рамках международных Михайловских дней.