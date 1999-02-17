Икона прмцц. Елизаветы и Варвары посетит Скорбященскую обитель

Екатеринбург, 23 ноября, «Православная газета». В память о революционных событиях столетней давности и подвиге свв. алапаевских мучеников в Нижнетагильской епархии организовали доступ горожан к иконе с частицами мощей свв. прмцц. Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой и инокини Варвары из Алапаевского женского монастыря. В воскресенье 26 ноября святыню торжественно встретят в Скорбященском женском монастыре, где она будет пребывать до 5 декабря. Преподобномученицы Елисавета и Варвара были прославлены в лике святых раньше многих новомучеников в и исповедников российских, пострадавших за Христа в ХХ веке (4 ноября 1992 г.), поскольку Великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара оказались в числе первых жертв, погибших на следующий день после убийства святых Царственных страстотерпцев в июле 1918 года.