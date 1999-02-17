Конкурс чтецов памяти поэта Сергея Бехтеева провели в храме на Семи Ключах

Екатеринбург, 23 ноября, «Православная газета». В Экспериментальной общеобразовательной школе храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга провели мероприятие, подготовленное в связи со столетием Октябрьской революции - IX Бехтеевский конкурс чтецов. Его открыл директор школы кандидат исторических наук А.Л. Соловьев, который рассказал присутствующим о жизненном пути поэта Сергея Сергеевича Бехтеева. Затем состоялся полуторачасовой «урок благочестия», на котором дети, педагоги и родители читали стихотворения С.С. Бехтеева и исполняли музыкальные произведения на тему св. Царской семьи.

Справка:

Представитель славного дворянского рода, служившего престолу несколько столетий, С.С. Бехтеев после свержения Государя во время Гражданской войны воевал на стороне Белой армии, а будучи в эмиграции, продолжал идейно служить любимой им императорской России. Поэт оставил после себя неисчерпаемый кладезь промонархически настроенных стихотворений, пронизанных болью за поруганную и растерзанную, но не сломленную до конца Россию и православную веру, которой он остался верен до конца своих дней. Сергей Сергеевич Бехтеев сохранил преданность монархии и лично Государю Николаю II до конца: именно он передал царственным узникам (через графиню А.В. Гендрикову) в Тобольск свое пронзительное стихотворение «Пошли нам, Господи, терпенье», написанное в октябре 1917 г.