Прихожане храма свт. Луки организовали для сирот экскурсию в инфоцентр атомной энергии

Екатеринбург, 23 ноября, «Православная газета». На осенних каникулах прихожане храма во имя святителя Луки Крымского г. Екатеринбурга (пос. Компрессорный) вместе с воспитанниками и сотрудниками Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (Малоистокский детский дом) побывали в Информационном центре по атомной энергии. ИЦАЭ работает в Екатеринбурге с 2013 года и стал одной из самых популярных информационно-образовательных площадок уральской столицы. Для всех желающих в центре регулярно организуют лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и круглые столы.

Сотрудники ИЦАЭ провели для школьников увлекательную экскурсию, посвященную развитию атомной отрасли в России. В видеозале, оснащенном панорамным экраном, ребята посмотрели научно-популярный фильм «Атомный ледокольный флот» об уникальных российских атомных технологиях, реализованных в морских судах, с помощью которых возможно освоение Арктики. Затем за специально оборудованными интерактивными столами они закрепили полученную информацию, приняв участие в увлекательной игре-викторине. По окончании экскурсии и просмотра фильма в фойе ИЦФЭ каждый желающий мог ознакомиться со специальным прибором – радиометром и измерить с его помощью свой уровень «природной радиоактивности». Поездка оказалась очень познавательной и дала возможность социальным сиротам познакомиться с работой атомной отрасли и расширить свой кругозор.

Сотрудничество прихода свт. Луки (Войно-Ясенецкого) с малоистокским детским домом продолжается уже несколько лет. Экскурсия в ИЦАЭ для его воспитанников стала частью совместного проекта по профориентации старших школьников. Прихожане намерены продолжать столь полезное для детей сотрудничество и уверены, что совместных интересных и нужных проектов будет еще немало.