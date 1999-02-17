«Добрые посиделки» пройдут 28 ноября в Православной службе милосердия

Екатеринбург, 22 ноября, «Православная газета». В день благотворительности - 28 ноября весь цивилизованный мир отметит #Щедрый вторник. В этот день многие екатеринбуржцы соберутся на посиделки с основательницей всероссийского «Клуба добряков» Машей Субантой, с которой у Православной службой милосердия (ПСМ) немало общего. И те, и другие поддерживают детей и взрослых с тяжелыми заболеваниями и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Встреча пройдет в новом помещении Центра гуманитарной помощи (г. Екатеринбург, ул. Фучика, 3) в 18-00.

Маша живет в Москве, но сеть ее «Клуба добряков» действует в разных городах России. Однажды сотрудники Службы милосердия встретились с Марией в Санкт-Петербурге на одном из благотворительных мероприятий и решили «дружить домами», поскольку и тех, и других объединяет желание помогать нуждающимся. Участники «Добрых посиделок» будут делиться опытом работы в делах милосердия, мастерить «добрые» подарки, знакомиться. А кроме того будут собирать подгузники, средства гигиены и продукты для многодетных семей, устраивать чаепитие, общаться и дружить. Получить приглашение на «Добрые посиделки», узнать график работы Центра гуманитарной помощи можно по телефонам: +7 (999) 568-96-20 и (343) 200-07-04 (диспетчер Службы милосердия в Екатеринбурге).