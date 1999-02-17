Каменская епархия приступила к публикации материалов об алапаевских мучениках

Екатеринбург, 22 ноября, «Православная газета». В Каменской епархии приступили к публикации материалов об алапаевских мучениках, погибших в ночь на 18 июля 1918 года в старой шахте у станции Межной. Первая история посвящена Иоанну Константиновичу Романову - князю императорской крови. И.К. Романов – первый сын племянника Александра II, драматурга, поэта и переводчика Великого князя Константина Константиновича (его псевдоним К. Р.). Матерью Иоанна Константиновича была принцесса Елизавета Августа Мария Агнеса Саксен-Альтенбургская, герцогиня Саксонская (в браке Великая княгиня Елизавета Маврикиевна). В 1887 году, словно предчувствуя трагическую судьбу сына, Константин Константинович написал для него колыбельную:

Спи в колыбели нарядной,

Весь в кружевах и шелку,

Спи, мой сынок, ненаглядный,

В тёплом своем уголку!...

В тихом безмолвии ночи

С образа, в грусти святой,

Божией Матери очи

Кротко следят за тобой.

Сколько участья во взоре

Этих печальных очей!

Словно им ведомо горе

Будущей жизни твоей.



«Благочестивый, … скромный … и бесконечно добрый», – так характеризовал сына Великий князь Константин Константинович в день его 20-летия. Иоанн окончил Первый кадетский корпус (1905) и Николаевское кавалерийское училище (1907). Был штабс-ротмистром лейб-гвардии Конного полка. С 1908 года состоял флигель-адъютантом при царе. Награжден Георгиевским оружием за храбрость, проявленную в ходе августовских боев 1915 года при выполнении опасных для жизни заданий. Будучи человеком высокой духовной настроенности, Иоанн Константинович выделялся молитвенностью даже в кругу своей религиозной семьи и даже думал посвятить себя духовной карьере, но влюбился в принцессу Елену Петровну Сербскую (1884-1962), в браке от которой родились Всеволод (1914-1973) и Екатерина (1915-2007).

Князь Иоанн Константинович был на фронте, когда произошла Октябрьская революция. Вернувшись в Петроград, он был вынужден подписать расписку о невыезде. По декрету большевиков от 26 марта 1918 года князь Иоанн вместе с братьями Константином и Игорем были высланы в Вятку, затем в Екатеринбург и Алапаевск, где 18 июля 1918 года были сброшены живыми в шахту. Реабилитированы 8 июня 2009 года.

После извлечения тел из шахты было установлено, что пальцы князя Иоанна были сложены для крестного знамения, а рана перевязана частью апостольника Великой княгини Елизаветы Федоровны. В кармане пальто оказалась икона, полученная в дар от Иоанна Кронштадтского. Многие факты говорят о том, что во время заключения Иоанн Константинович был рукоположен во диакона и священника (по другим сведениям, был благословлен на стихарь). Русской православной Церковью за рубежом князь Иоанн Константинович причислен к лику новомучеников Российских.