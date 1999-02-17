Православная газета

Православная газета

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Участники молодежного киноклуба обсудили фильм «Литургия»

Екатеринбург, 22 ноября, «Православная газета». Очередное заседание молодежного киноклуба при храме во имя св. князя Владимира г. Екатеринбурга (район Краснолесье) посвятили просмотру фильма «Литургия». В основе сюжета - серия новелл, объединенных личностью священника: история осужденного, пришедшего к Богу, история воспитанников детского дома (мальчиков-инвалидов) и другие. Все они рассказывают о непростом пути человека к Богу и Божьем промысле. После просмотра состоялось обсуждение увиденное. Участники киноклуба размышляли о милосердии и жертвенности, пытались понять меру сил, позволяющую совмещать добрые дела с семейными обязанностями. Говорили о деньгах и материальном благополучии, о том, сложно ли удержаться от стремления к излишествам, о душе и ее бессмертии и др. На заседаниях киноклуба обсуждения всегда происходят бурно, с примерами из жизни и эмоциональным накалом. Их уравновешивает духовник отец Сергий, направляя разговор в нужное русло и дающий духовные наставления.

 
 
 

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