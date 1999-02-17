Более 45 тыс. руб. передали казаки хутора «Исеть» на строительство часовни Андрея Первозванного

Екатеринбург, 22 ноября, «Православная газета». Казаки хуторского казачьего общества «Хутор Исеть» Среднеуральского отдельского казачьего общества активно взаимодействуют с Русской Православной Церковью. Не ограничиваясь участием в охране общественного порядка в период проведения праздников, они вносят посильный вклад в строительство культовых сооружений. Так, на возведение часовни во имя св. Андрея Первозванного казаки безвозмездно передали строительные материалы на общую сумму более 45 тысяч рублей. Продолжается и сотрудничество хутора с монастырем Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма: для нужд обители казаки подарили более 5 тонн кормовой свеклы, выращенной на личных сельхоз. угодьях в Курганской области. За сотрудничество с монастырем его настоятель епископ Евгений отметил атамана «Хутора Исеть» подъесаула Желанного В.С. и казаков благодарственным письмом.