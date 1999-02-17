Юных каменцев приглашают к участию в конкурсе «Свет Рождественской звезды»

Екатеринбург, 22 ноября, «Православная газета». Отдел религиозного образования и катехизации Каменской епархии с 1 по 25 декабря проведет конкурс детского творчества «Свет Рождественской звезды». В благочиниях он завершится 19 декабря, а с 21 декабря продолжится епархиальным этапом. Творческий смотр направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание детей и подростков, а также приобщение молодежи к православной культуре. Важной задачей творческого смотра является поиск и поддержка молодых талантов, создание среды для творческого общения детей и юношества. К участию допускаются дети от 4 лет, молодежь старше 17 лет, а также дети с ограниченными возможностями здоровья – воспитанники всех форм образовательных организаций, расположенных на территории Каменской епархии.

Номинации конкурса: изобразительное творчество (ИЗО), декоративно-прикладное искусство (ДПИ), видеоролики по темам: «Свет Рождественской Звезды», «В ожидании Рождества», «Эта ночь святая», «Всему миру радость ныне», «Рождественский подарок», Рождественская открытка, «Христос родился и для меня», «Храм в Рождество», «Святочная неделя». Жанр и техника исполнения работ не ограничиваются (использование в работах скоропортящихся пищевых продуктов не допускается). Старшие школьники (14-17 лет) могут представить трехминутный видеоролик на тему «Свет Рождественской звезды» (на диске, флеш-носителях или с помощью ссылки в YouTube). Специальные номинации конкурса: «Рождественский вертеп» (принимаются работы ИЗО и ДПИ, выполненные индивидуально и коллективом авторов) и «Фантазия без границ» (для детей с ограниченными возможностями здоровья).

Критерии оценки работ: полнота раскрытия темы, целостность духовного содержания и художественного образа, качество исполнения, соответствие уровня исполнения возрасту ребенка, оригинальность работы. Выставка лучших работ состоится по итогам смотра в главном выставочном зале Каменска-Уральского. Подробную информацию о требованиях к конкурсу см. на сайте: oroik-kamensk.pravorg.ru. Контакты: 8 (912) 693-39-43, otdelobrazov@inbox.ru. Работы на епархиальный этап принимаются по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Титова, 8. Отдел образования и катехизации Каменской епархии.