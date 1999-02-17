Вечер авторской песни соберет друзей в Успенском соборе

Екатеринбург, 22 ноября, «Православная газета». В среду 22 ноября в 18-30 в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Екатеринбурга на ВИЗе пройдет вечер авторской песни «Для друзей». В программе прозвучат песни в исполнении прихожанки Успенского собора Елены Ольховской - певчей богослужебного хора и регента хора сестер милосердия. В этот раз автор исполнит под собственный гитарный аккомпанемент песни о жизни и взрослении, о поиске смысла и результате исканий. На встречу приглашают всех желающих. Вечер авторской песни состоится в большой трапезной Успенского собора (г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65).