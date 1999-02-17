Нижнетагильские «Наследники» окунулись в историю Екатеринбурга

Екатеринбург, 22 ноября, «Православная газета». Совместную интеллектуальную краеведческую игру «Наследники» организовали в рамках одноименного проекта для воспитанников отряда во имя сщмч. Аркадия Боровского пос. Горный щит г. Екатеринбурга и отряда во имя св. прп. Сергея Радонежского Нижнетагильской епархии. Стартовали игроки в центре уральской столицы от Храма-на-Крови. Согласно условиям маршрута, они следовали по ул. Добролюбова через Дендропарк к Ново-Тихвинскому женскому монастырю, решая по пути загадки, мимические шарады и выполняя задания игры. Участники нижнетагильского проекта «Наследники» с огромным интересом окунулись в историю Екатеринбурга – с увлечением восстанавливали облик Плотинки 18 века, искали улицу, где когда-то жили купцы, собирали «старинные монеты» и кусочки карты города. Маршрут ребята завершили у интерактивного исторического музея. Знатоков отечественной истории среди них оказалось немало.