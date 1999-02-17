Выставка по итогам конкурса «Белый ангел России» откроется в Каменске-Уральском

Екатеринбург, 22 ноября, «Православная газета». Выставка по итогам конкурса детского творчества «Белый Ангел России» откроется в выставочном зале Каменска-Уральского (пр. Победы, 83а). Она посвящена памяти святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой и продлится до 30 ноября. На открытии экспозиции (22 ноября в 15 час.) состоится награждение всех участников муниципального этапа конкурса Каменского городского округа. Чествование победителей епархиального этапа пройдет на закрытии выставки 30 ноября. На конкурс было представлено 30 рисунков, девять сочинений и несколько видеороликов, в том числе из Верхней Пышмы и Березовского. Основой экспозиции стали лучшие работы, среди них панорама «Путь Елизаветы Федоровны на алапаевскую Голгофу». Специальный приз за лучшую методическую разработку получили воспитанники воскресной школы при приходе во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова г. Каменска-Уральского за коллективную работу «Как маленькая немецкая принцесса стала великой русской святой».