Акцию в поддержку будущих матерей организовали в храме свт. Луки Крымского

Екатеринбург, 22 ноября, «Православная газета». В екатеринбургском храме во имя святителя Луки Крымского продолжается сбор гуманитарной помощи для беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция стартовала 18 ноября и продлится до субботы 25 ноября. В дар принимаются детское питание, памперсы, новые или б/у вещи в отличном состоянии для будущих мам и новорожденных малышей, денежные средства. Акция организована в поддержку тех, кто сегодня стоит перед выбором: сохранить или нет жизнь своему ребенку. Пожертвования принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карельская, 52 (пос. Компрессорный). Контактный телефон: (343) 236-31-07. Информацию о различных вариантах пожертвования см. на сайте храма во имя свт. Луки (Войно-Ясенецкого) г. Екатеринбурга.