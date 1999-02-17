Благотворительная акция «Рождественское чудо» стартовала в храме на Семи Ключах

Екатеринбург, 22 ноября, «Православная газета». Реабилитационный центр для детей-инвалидов, действующий на территории православного прихода в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга, при поддержке некоммерческого фонда «Возрождение духовных ценностей» проводит акцию по сбору подарков к Новому году и Рождеству Христову «Рождественское чудо-2018» для своих подопечных. В Богородице-Владимирском храме уже появилась елочка, украшенная письмами детей с рассказами о себе, обращениями к Деду Морозу и пожеланиями о подарках. Принимая участие в акции «Рождественское чудо», каждый желающий может на время стать «Дедом Морозом» и осуществить незатейливую мечту больного ребенка, пожертвовав деньги или купив ему подарок.