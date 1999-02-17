Неделя: 13 новостей православного Подмосковья

В Андреевском ставропигиальном мужском монастыре состоялась конференция Юго-Западного и Юго-Восточного викариатств «Группы смерти, социальные группы агрессии и интернет-зависимость. Профилактика и борьба с технологией саморазрушения» – по благословению Святейшего Патриарха Кирилла конференции, посвященные проблемам духовно-нравственной безопасности молодежи, проходят во всех викариатствах Москвы. После общей молитвы конференцию открыл управляющий Юго-Западным викариатством епископ Дмитровский Феофилакт.

Началось строительство воскресной школы при храме Прп. Моисея Мурина в Южном Бутове. Об этом на совещании, посвященном строительству и проектированию новых храмов в Москве, в Храме Христа Спасителя сообщил настоятель прихода священник Илия Сычев. Совещание провел председатель Финансово-хозяйственного управления, председатель правления «Фонда поддержки строительства храмов г.Москвы» митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Были заслушаны доклады настоятелей храмов, по которым в настоящее время ведется проектирование. Особой похвалы Владыки удостоился настоятель прихода Преподобного Моисея Мурина на Варшавском шоссе (Северная коммунальная зона, Южное Бутово) иерей Илия Сычев.

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с кафедрой социальной работы Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета проведет бесплатный курс дистанционного обучения церковному социальному служению с возможностью прохождения практики в Москве. Онлайн-занятия будут проходить до конца марта 2018г. Обучение рассчитано на социальных работников храмов и благочиний Русской Православной Церкви и проводится уже в 7-й раз. Слушатели интернет-курсов получат необходимый минимум профессиональных знаний: научатся выделять целевые группы нуждающихся, анализировать их нужды, создавать социальные проекты и привлекать добровольцев.

В Посольстве Республики Сербии в Москве состоялась церемония открытия выставки экспонатов из коллекции фотографий, собранных в рамках проекта «Книга памяти поколений Первой мировой войны». Начало проекта было приурочено к 100-летию начала Первой мировой войны, он осуществляется Союзом потомков воинов Сербии 1912–1920 годов по благословению Святейшего Патриарха Сербского Иринея. Ранее выставка побывала в Париже и Подгорице. Представлены не публиковавшиеся ранее фотографии сербских офицеров и рядовых солдат военных лет и послевоенного периода, дневники сербских воинов, письма с фронта, письма-карточки, фрагменты воспоминаний и другие уникальные памятники эпохи Первой мировой войны.

В актовом зале Андреевского монастыря состоялся пастырский семинар на тему «Семейная жизнь священнослужителей». По поручению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пастырские семинары, посвященные проблемам семьи, проходят во всех столичных викариатствах. После общей молитвы семинар открыл управляющий Юго-Западным викариатством, наместник Андреевского монастыря епископ Дмитровский Феофилакт. С докладами выступили иерей Алексий Петухов («Служение жены священнослужителя») и иерей Максим Глухих («Воспитание детей в семье священнослужителя»).

Состоялись V Рождественские образовательные чтения Центрального викариатства на тему «Пути нравственного совершенства и будущее Отечества». С приветствием к участникам форума обратились митрополит Арсений, ректор Государственного университета по землеустройству С.Н. Волков и председатель Попечительского совета вуза И.Е. Манылов. Во внимание к трудам в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения Патриаршей грамоты были удостоены педагоги и преподаватели средних общеобразовательных школ столицы. По окончании награждения состоялся концерт камерного хора «Согласие» Государственного университета по землеустройству.

В доме наместника Данилова ставропигиального мужского монастыря г. Москвы состоялись пресс-конференция и презентация книги иеромонаха Симеона (Мазаева) «Мужская философия. Быть настоящим мужчиной». Редактор издания – сотрудник издательства Данилова монастыря Е. Орлова. В чем секрет мужественности? О ком мы с уверенностью можем сказать, что он настоящий мужчина? Можно ли научиться им быть? На чем основана мужская привлекательность? Эти и другие вопросы рассматривает в книге ее автор – преподаватель Московской духовной академии, канд. филос. н., иеромонах Симеон (Мазаев). На пресс-конференции автор и гости ответили на многочисленные вопросы журналистов.

Русская Православная Церковь отмечает 100-летие восстановления Патриаршества, избрание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона, святые мощи которого покоятся в Большом соборе Донского монастыря. По благословению епископа Бронницкого Парамона, наместника Донского монастыря, труженицы золотошвейной мастерской обители к этому празднику изготовили шитую икону с лицевым изображением Патриарха Тихона, с клеймами его жития. Икона выполнена по канонам Православной Церкви в традициях древнерусского лицевого шитья. В среднике изображена прямостоящая фигура Святителя с Евангелием в одной руке и благословляющим жестом другой руки.

В Зале церковных Соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве пройдет заключительное мероприятие Всероссийского фестиваля достижений молодежи «Славим Отечество – 2017». Организаторы фестиваля – Фонд социально-культурных инициатив и Синодальный отдел по делам молодежи; проходит он в 5-й раз. Фестиваль – одно из наиболее значимых мероприятий Комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», направленной на духовно-нравственное возрождение, сохранение и развитие национальных традиций российского общества.

В исторической резиденции Московских митрополитов в Черкизове состоялось заседание Совета Восточного викариатства. На заседании были рассмотрены кандидатуры для рукоположения. Испытуемые прошли собеседование, на котором им задавали вопросы, касающиеся особенностей их будущего служения. После проверки их знаний и навыков все кандидатуры были одобрены.

В актовом зале гостиницы «Даниловская» в Москве состоялось пастырское совещание Центрального викариатства на тему «Семейная жизнь священнослужителей». Заседание возглавил первый викарий Святейшего Патриарха по г. Москве, управляющий Центральным и Южным викариатствами митрополит Истринский Арсений. Первый викарий призвал докладчиков участвовать в разработке реальных мер по оказанию помощи многодетным священническим семьям. Конференция проходила в закрытом режиме и имела исключительно внутренний, доверительный характер.

В трапезной Троицкого собора г. Клина состоялась встреча-семинар для слушателей заочных богословских курсов имени Прп. Сергия Радонежского, учащихся воскресных школ храмов города. В начале встречи с докладом «100-летие восстановления Патриаршества и значение этого события для России» выступил историк, директор мемориального центра «Бутово», член Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской И.В.Гарькавый.

В Гостином дворе в Москве министр культуры России В. Мединский, мэр Москвы С. Собянин и обер-бургомистр Лейпцига Б. Юнг торжественно открыли Международную специализированную выставку по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия «Denkmal, Россия – Москва 2017». Была представлена деятельность Русской Православной Церкви по восстановлению, реставрации и строительству храмов: в ее пользовании находится наибольшее число объектов культурного наследия, расположенных на территории Российской Федерации.