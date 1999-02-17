Неделя: 13 новостей Санкт-Петербургской митрополии

В нижнем храме собора Феодоровской Иконы Божией Матери прошла в формате ответов на вопросы творческая встреча с регентом и церковным композитором, руководителем праздничного и сестринского хоров Свято-Елисаветинского монастыря Минска монахиней Иулианией (Денисовой). Среди присутствавших было немало поющих на клиросе, поэтому вопросы часто касались специфических проблем церковного пения. Много было вопросов и о том, под воздействием каких обстоятельств героиня встречи избрала монашеский путь.

Подготовительный этап Рождественских чтений на тему «Нравственные ценности и будущее человечества» Красносельского благочиния прошел в школе №547. Участников чтений приветствовали глава районной администрации В.Черкашин и благочинный Красносельского округа протоиерей Михаил Подолей. Были заслушаны доклады. Выступая на секции «Культурное пространство Санкт-Петербурга», настоятель храма Равноапостольных Константина и Елены протоиерей Михаил Браверман отметил, что тема чтений – будущее, но это область не фантастики, а сегодняшней ответственности за подрастающее поколение и за себя.

Бражниковские чтения завершились в Феодоровском соборе. Божественную литургию древнерусским распевом возглавил иерей Вячеслав Завальный в сослужении настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы при консерватории протоиерея Виталия Головатенко. Сводный хор участников и гостей чтений исполнил песнопения древнерусских стилей конца XVII в. – одноголосные и многоголосные. Настоятель собора протоиерей Александр Сорокин провел экскурсию в храме-часовне Новомучеников и Исповедников Российских. Чтения закончились концертом ансамблей древнерусской музыки консерватории «Знамение» и «Ключ разумения», хора «Капелла», женского состава византийского хора «Пахомий Логофет».

Ковчег с одной из святынь Псково-Печерского монастыря – мощами мученицы Татианы – доставлен в Спасо-Преображенский собор. Реликвию встречали наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий. Ковчег из монастыря сопровождал настоятель собора протоиерей Николай Брындин. После молебна Владыка Назарий отметил, что в этом году северная столица несколько раз удостаивалась благодати посещения почитаемыми христианскими святынями. По словам отца Николая, святая мученица показывает достойный пример жизни всем, но особенно молодым людям, только начинающим жизненный путь.

Конференция «Традиционные религии в контексте общенационального единства» состоялась в Таврическом дворце. В приветствии секретаря Общественной палаты России В. Фадеева была отмечена необходимость обратить внимание на социально значимую деятельность религиозных объединений, на все то, что не разделяет, а сплачивает. Участники зачитали доклады. Председатель епархиальной комиссии по канонизации протоиерей Владимир Сорокин напомнил, что конференция проходит в здании, из которого революционные матросы изгнали Учредительное собрание. Встреча прошла при поддержке администраций города и области.

В отделе рукописей Российской национальной библиотеки в рамках Бражниковских чтений открылась выставка музыкальных рукописей «Яко агнцы за Христа быти». Представлены раритеты XII–XX вв. из частных коллекций, хранящихся в РНБ. Тема выставки перекликается с отмечаемым в этом году 100-летием революции и начала гонений на Церковь. Нынешние чтения посвящены новомученикам и исповедникам Церкви Русской. Особое место занимают в экспозиции песнопения в честь праздника Воскресения Христова. Это рукописи двух петербургских композиторов – М. Балакирева и Н. Римского-Корсакова.

В духовно-просветительском центре Пушкинского благочиния при храме Преподобного Сергия Радонежского состоялся показ фильма «Жизнь за веру. 1917–1918», приуроченный ко дню памяти первого новомученика Русской Церкви XX в. – протопресвитера Иоанна Кочурова. Киноразмышление в формате дневника, иллюстрированное архивными материалами, предназначено для школьной и молодежной аудитории. Его участники, студенты СПбДА и СПбГУ, писали тексты для сценария и озвучивали их в кадре. Проект создан по благословению ректора духовной академии архиепископа Петергофского Амвросия.

В лектории Казанского собора проходит курс занятий, посвященный изучению проблем возникновения Вселенной с точки зрения современной науки и Священного Писания. Лекции читает преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии и Санкт-Петербургского гуманитарного университета, канд. богословия и ф.-м. н. протоиерей Кирилл Копейкин. В своем выступлении он рассказал, что современная физическая теория ускоренно расширяющейся Вселенной схожа с библейским представлением о творении мира из ничего. По мнению отца Кирилла, ученые стремятся найти причины и смысл существования человека и мира, но это невозможно сделать силами одной лишь науки, и тогда на помощь должно прийти христианство.

Спустя два месяца после кончины архиепископа Берлинского и Германского Феофана, душеприказчик Владыки И.Н. Судоса передал библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии личное собрание книг архипастыря. В собранную Владыкой коллекцию входят около 500 книг на русском, немецком, английском и французском языках. Некоторые издания имеют дарственную надпись. Вся коллекция отражает широкий спектр его интересов: богослужебные книги, издания, посвященные истории Русской Православной Церкви, книги по литургике. В целом его библиотека – это наглядная иллюстрация пути его служения и ценна для академии как память о бывшем студенте, а затем и преподавателе.

В год столетия революции и начала подвига новомучеников и исповедников Российских Совет по культуре Санкт-Петербургской епархии при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Центра культурных инициатив представил на сцене Ледового дворца музыкальный проект «Перезвоны столетий. 1917–2017 год». Авторы концерта – иерей Илия Макаров, режиссер А. Поликовская – с помощью музыкальных произведений, писем и исторических отрывков акцентировали внимание на основных событиях XX в. и показали всю их трагичность и важность усвоения жизненных уроков. Церковь вспоминает и сопереживает дням, навсегда перевернувшим историю России.

Выставка Г. Правдина «Русь соловецкая» открылась в особняке Румянцева. Экспозиция представляет ретроспективу творчества художника – 80 произведений, созданных в разные годы. Мастер, начиная с 1980-х гг., посещал Соловецкие острова и побывал во многих труднодоступных местах: на островах Большом Заяцком, Анзере, Большой Муксалме. За 30 лет создано более 300 живописных работ, посвященных Соловкам. Его коллега В. Прошкин, выступая на церемонии, сказал, что художнику удалось передать «содрогание души», которое ощущает человек на Соловках.

Первая лекция из цикла «Сакральная музыка русской культуры» прошла в зале Щедрина на Новой сцене Мариинского театра. Автор цикла – председатель епархиального совета по культуре иерей Илия Макаров. Лекцию сопровождало выступление женского хора Санкт-Петербургской митрополии под управлением И. Матюхова. По его словам, сопровождающая богослужение музыка погружает молящегося в определенное состояние, но это не значит, что она «программирует»: Бог дал человеку свободу, и реакция человека зависит от чистоты его сердца. Лектор коснулся истории появления в храмах женских хоров. Программа лекции соответствовала чинопоследованию Божественной литургии.

В клубе «Ортодокс» состоялась встреча с создателями и участниками фильма «Реформация-500. Друзьям-протестантам». Режиссер фильма – один из основателей православного молодежного миссионерского центра «Атриум» А. Антонюк. Ведущий встречи протоиерей Максим Плетнев отметил, что фильм снят на профессиональном уровне, в нем явственно ощущается действие Божией благодати на героев – протестантов, обратившихся в Православие и добавил, что, к сожалению, христианский мир разделен и не всеми верующими это разделение воспринимается как личная боль.