Неделя: 14 новостей православного Урала

В Екатеринбурге открывается первый благотворительный магазин авторской одежды. Основная идея проекта #НосиДобро состоит в поддержке многодетных семей, в помощь которым направятся средства от продажи дизайнерской одежды. Разработала проект #НосиДобро, а вместе с ним и первый в городе благотворительный магазин авторской одежды уральская студентка, сотрудница Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Е. Варганова.

К общеепархиальному движению «Верим. Действуем» присоединились прихожане и ученики воскресной школы храма во имя Святого Равноапостольного Князя Владимира в микрорайоне Краснолесье города Екатеринбурга. По благословению своего настоятеля иерея Сергия Шумкова добровольцы службы «Милосердие» Князь-Владимирского храма посетили подопечных пансионата «Достойная старость». Вместе с ними в этот раз был воспитанник воскресной школы А. Поплавский. Как рассказали на приходе, мальчик ведет активную переписку с постоялицей пансионата Евдокией Михайловной. И вот впервые они встретились лично. Евдокия Михайловна была очень рада видеть Артемия и пообщаться с ним.

В Екатеринбургской духовной семинарии состоялась встреча сотрудников двух отделов епархии: молодежного и культуры, – с воспитанниками уральской духовной школы. На встрече руководители и специалисты отделов поделились с ребятами опытом организации культурной и молодежной работы на приходах. Как рассказали организаторы, семинаристы задавали очень много вопросов, принимали активное участие в беседе. Им было интересно узнать, чем занимается священнослужитель на приходе помимо совершения богослужения, получить практический опыт и рекомендации.

В рамках регионального этапа Рождественских чтений в мультимедийном парке «Россия – Моя история» состоялась работа секции отдела культуры «Нравственные ценности в культурном пространстве». В ней приняли участие студенты Екатеринбургского государственного театрального института. Ребята побеседовали с руководителями миссионерского отдела и отдела культуры Екатеринбургской епархии иереем Даниилом Рябининым и Е.В. Хоменко. В ходе разговора студенты задавали большое количество вопросов, которые перерастали в дискуссию, активно высказывали свою точку зрения на актуальные мировоззренческие проблемы. Студенты поднимали вопросы греха, цели и смысла жизни, поиска жизненного пути.

В Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии на региональный тур ежегодной олимпиады собрались юные интеллектуалы со всей митрополии. Всего личном зачете и командной игре приняли участие 160 человек. Темой олимпиады в этом году стало 100-летие подвига святой Царской Семьи. В личном зачете ребятам нужно было выполнить 7 заданий по теме олимпиады. Проверить свои знания об эпохе Николая II, сообразительность и умение работать в команде ученики воскресных школ смогли продемонстрировать на командной игре «Познай истину», организованной молодежным отделом епархии. На этот раз в качестве награды победители олимпиады совершат паломничество в Тобольск – город, с которого в августе 1917 года начала свой путь на голгофу Царская Семья.

В Екатеринбурге прошло заседание рабочей группы по делам казачества в Свердловской области. Как рассказал представитель Екатеринбургской епархии, встреча была посвящена вопросам взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области с казачьими обществами Оренбургского казачьего войска по реализации стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, а также выработке перспективных направлений развития казачьих обществ области. Большое внимание на заседании было уделено концепции формирования центров казачьей культуры.

В духовно-просветительском центре «Царский» состоялся авторский концерт поэта иерея Виктора Явича и хора храма «Большой Златоуст». Отец Виктор, настоятель храма, прочитал свои новые стихи, и встреча с ним прихожан храмов Екатеринбурга стала очередным ярким творческим событием в жизни епархии. Кроме новых стихов настоятеля можно было услышать и полюбившиеся многим старые произведения, до глубины души трогающие души людей. По словам организаторов, на концерте можно было увидеть и новых слушателей – не прихожан храмов, и это важно. Ведь стихи отца Виктора являются проповедью, криком души, который зовет прийти в храм.

Студенты Миссионерского института вместе присоединились к эстафете добрых дел общепархиального движения «Верим. Действуем!» В ходе акции «Родной лес» будущие миссионеры вместе с прихожанами храма во имя Блаженного Чудотворца Прокопия Устюжского провели посадку саженцев лиственницы, сибирского кедра и манчжурского ореха в окрестностях заповедного озера Куртугуз Богдановического района.

В дни школьных каникул учащиеся воскресных школ при Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе и храме «Большой Златоуст» вместе с воспитанниками детского дома № 7 города Екатеринбурга совершили паломническую поездку по старинным храмам уральской столицы. Во главе с клириками Иоанно-Предтеченского собора иереем Павлом Кононенко и иереем Владимиром Смирновым, педагогами и родителями дети посетили храм в честь Преображения Господня на Уктусе, где один из приделов освящен в честь Казанской Иконы Божией Матери, и храм Казанской Иконы на Химмаше.

Памяти автора «Повести временных лет» посвящена книжная выставка «Преподобный Нестор Летописец», открытая в Православном информационно-библиотечном центре Екатеринбургской епархии. Как рассказали организаторы, на выставке читатели могут ознакомиться с древними текстами, написанными преподобным Нестором, его житием, а также с многочисленными исследованиями в области летописания, палеографии и текстологии древнерусской литературы, в том числе текста «Повести временных лет» и других произведений Нестора Летописца.

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в Боголюбский женский монастырь села Сарсы Вторые Красноуфимского района будет совершено принесение чудотворного образа блаженной Матроны Московской с частицами мощей. Сестры обители приглашают паломников поклониться и помолиться этой великой русской святой. Образ блаженной Матроны Московской будет пребывать в Боголюбском женском монастыре в течение недели.

В музее храма в честь Владимирской Иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга открылась первая в этом учебном году выставка «Октябрь 1917. Трагедия России», посвященная 100-летию событий, перевернувших жизнь нашего народа и изменивших историю человечества в ХХ веке. Экспозиция подготовлена стараниями приходских волонтеров, выпускниц исторического факультета Уральского государственного педагогического университета Анастасией Друк и Светланой Гонца под руководством настоятеля Богородице-Владимирского прихода протоиерея Андрея Канева.

В духовно-просветительском центре «Царский» продолжится цикл бесед «Правители земли русской». Беседы проводит кандидат исторических наук, начальник Управления архивами Свердловской области А.А. Капустин. В мае 2017 года в центре «Царский» уже состоялась первая беседа «Александр Невский: князь, полководец, политик, святой», которая вызвала большой интерес у слушателей и пожелания чаще проводить просветительские беседы на исторические темы. Александр Александрович продолжает цикл бесед. Очередная беседа уже состоялась и была посвящена теме «Правители земли русской: Иоанн III и Василий III».

Гимназисты Свято-Симеоновской гимназии по благословению митрополита Кирилла приняли участие в XXI епархиальном фестивале детских хоровых коллективов «Духовная песнь православной Сибири» в Тобольске. Фестиваль был посвящен 100-летию пребывания Царской Семьи в Тобольске. Ребята с большой пользой провели время в поездке, а хоровое выступление было высоко оценено оргкомитетом фестиваля, рассказали в гимназии. Екатеринбургские гимназисты получили диплом II степени среди православных гимназий и общеобразовательных школ. Всего в группе было 34 гимназиста и 7 взрослых, в том числе служащий священник храма во имя Праведного Симеона Верхотурского отец Димитрий Травулька, руководитель хора Н. Сальникова и группа добровольцев.