Неделя: 45 новостей православной России

Сотрудники Пензенской епархии А.И. Дворжанский, К.Г. Аристова и преподаватель Пензенской духовной семинарии профессор И.И. Маслова участвовали в семинаре «Изучение трудных страниц истории», организованном Пензенской областной общественной организацией «Память о земляках» в музее им. В.О.Ключевского; был презентован проект Пензенской епархии – тематический конкурс поисковых и исследовательских работ учащихся «Церковь в истории Пензенского края. Уроки столетия». Цель конкурса – широкое распространение и сохранение среди соотечественников исторической памяти о судьбах священнослужителей и мирян после 1917 г. и о судьбах храмов Пензенского края.

В Пермской духовной семинарии и православной гимназии, названной в честь преподобного Сергия Радонежского, прошли праздничные мероприятия, посвященные 20-летию регентского образования в г.Перми. В актовом зале семинарии была проведена конференция, посвященная не только празднуемому событию, но и вообще регентскому делу и музыке в Церкви и вне ее. С интересом и вниманием все слушали очень тщательно и усердно подготовившихся докладчиков, которыми стали учащиеся и преподаватели регентского отделения.

Владивосток посетили с концертной программой «Вечер духовной музыки и песнопений» лауреаты международных конкурсов профессора Академии русской словесности и изящных искусств им. Г.Р.Державина (Санкт-Петербург) Г. Митрофанова (сопрано) и С. Семенов (фортепиано), поэтесса, член Союза писателей РФ Н. Карташева. Вечер-концерт духовной музыки был посвящен новомученикам Церкви Русской, священномученику Серафиму (Чичагову) и приурочен ко Дню памяти жертв политических репрессий и гонений за веру, к 100-летию трагических событий 1917 г., проходивший в актовом зале Казанского храма; открыл его митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.

В Ростове-на-Дону в рамках работы XXII Димитриевских образовательных чтений впервые прошла секция монашествующих «Монашеские обеты и их значение для формирования духовно здоровой личности». Эта секция впервые проводится в рамках чтений в Донской митрополии. Модератором выступил ответственный секретарь секции, и.о. наместника (игумена) Свято-Донского Старочеркасского мужского монастыря Ростовской-на-Дону епархии иеромонах Сергий (Коломиц). Состоялись выступления с докладами и дискуссия в режиме свободного микрофона.

В храме в честь Иконы Божией Матери «Всецарица» г. Рязани прошло заседание Молодежного совета Рязанской епархии. Совет возник не так давно, но его члены, представляющие молодежные направления работы при благочиниях и приходах, собираются регулярно. На заседаниях обсуждались вопросы, связанные с координацией действий по молодежной политике епархии. На последней встрече шла речь о предстоящем Православном Молодежном форуме, деталях его проведения, об организации спортивных мероприятий, которые будут проходить по инициативе епархиального Молодежного отдела. Еще одна важная тема, затронутая членами совета – Рязанские Рождественские чтения, которые откроются в начале декабря.

В Духовно-просветительском центре «Кириллица» г.Самары прошла конференция «Парламентские встречи», посвященная теме «Состояние и перспективы конструктивного взаимодействия Церкви, государства и общества по проблемам духовно-нравственного воспитания в Самарском регионе». В открытом и доверительном диалоге были обсуждены самые насущные проблемы, касающиеся взаимодействия Самарской епархии, властей и общества. Самарский регион сможет транслировать свой опыт на общецерковный уровень, представив свое видение различных проблем духовно-нравственного воспитания.

По благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима в Пензенской духовной семинарии состоялась международная конференция «Христианство и педагогика: история и современность». Первый день работы форума начался с пленарного заседания, на котором после приветственного слова митрополита Серафима и ректора Пензенского государственного университета А.Д. Гулякова участники конференции выступили с докладами. Работой секционных отделений открылся следующий день конференции, которая завершилась экскурсией по Пензенской духовной семинарии.

В Духовщинском районе Смоленской митрополии прошел муниципальный этап Рождественских чтений. В нем участвовали настоятель храма Святого Духа г. Духовщины протоиерей Олег Козловский и настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы поселка Озерный иерей Александр Терехов. Открыли чтения выступления двух 9-классниц МБОУ «Озерненская СШ», рассказавших о духовно-нравственном воспитании молодежи в их школе. Заинтересовали присутствующих информативные сообщения духовщинских школьниц, тема совместного доклада которых – «Я в мире – мир во мне». Выступления участников стали предметом содержательной дискуссии, в которой самым активным образом участвовали священнослужители.

Продолжается сотрудничество между Миссионерским отделом Ставропольской епархии и мультимедийным историческим парком «Россия – Моя история». В рамках взаимодействия состоялась очередная лекция к. филос. н. священника Антония Скрынникова для экскурсоводов музея. Тема лекции была посвящена личности Святейшего Патриарха Никона и церковному расколу XVII в. Тема следующей встречи – «Церковь и революция 1917 года».

В рамках XXII Питиримовских духовно-образовательных чтений в актовом зале Тамбовской духовной семинарии состоялось заседание круглого стола на тему «Церковь и СМИ». В нем участвовали редакторы и журналисты печатных СМИ Тамбовской области, приходских СМИ и сайтов приходов Тамбовской епархии. На заседании обсудили современное состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия епархий Тамбовской митрополии и СМИ, государственно-церковное и церковно-общественное взаимодействие в современном информационном и медийном пространстве.

В день празднования Иверской иконе Божией Матери православная молодежь Казани совершила экскурсию в Воскресенское Новоиерусалимское архиерейское подворье. Она началась с молебна в надвратном храме подворья, освященного в честь Иверского образа Богородицы. Затем настоятель храма иеромонах Роман (Модин) ознакомил ребят с историей икон Поместных Церквей, пребывающих в храме. После этого молодежь отправилась на экскурсию по территории. Отец Роман рассказал молодым людям об историческом комплексе, отметив, что его посещали императоры, видные общественные и государственные деятели.

На территории ЧОУ «Православная СОШ» г. Вышнего Волочка Тверской епархии прошел благочиннический этап Фаддеевских региональных образовательных чтений по теме «Нравственные ценности и будущее человечества». Были заслушаны доклады клириков благочиния, представителей приходов – мирян, учителей и учеников православной школы преп. Сергия Радонежского. Подводя итог, можно сказать, что в современном обществе воспитание нравственных ценностей необходимо для будущего человечества, а следовательно необходимо помогать молодым людям становиться активными гражданами, патриотами своей страны, ориентировать их на накопление и сохранения духовно-нравственных ценностей. Для противодействия отрицательному влиянию на умы людей нужно объединить усилие церкви, родителей, общественных организаций, соответствующих государственных структур.

В воспитательной колонии №2 участники молодежных клубов Томской епархии провели праздничный концерт, посвященный 145-летию со дня кончины святой Домны Томской. Домна Карповна была известна своим особым попечительством о заключенных. По окончании концерта ответственная за молодежную работу в градо-Томском благочинии А.Кузнецова вручила всем девушкам колонии «Узелки Домны» с подарками и памятными календариками. После выступления участники концерта и воспитанники тепло пообщались друг с другом и договорились, что их дружба обязательно продолжится. Православную молодежь пригласили на уже совместный Пасхальный концерт. Концерт, посвященный 145-летию святой блаженной Домны, состоялся благодаря администрации колонии, при участии руководителя отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами, правоохранительными органами и казачеством Томской епархии протоиерея Андрея Самкова и настоятеля храма Анастасии Узорешительницы при ВК №2 иерея Александра Чаплинского.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, ректор Тульской духовной семинарии, провел очередной воспитательский совет в ней. Владыка приветствовал собравшихся – представителей администрации, педколлектива и студенческого актива ТулДС – словом мира и любви о Христе и поздравил их с днем памяти священноисповедника Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского. Были подведены итоги работы и намечены планы на следующий месяц. Проректор по учебной работе, к. богословия протоиерей Игорь Агапов положительно оценил результаты учебной деятельности студентов, с удовлетворением отметил их интерес к занятиям и большое желание учиться. Радуют успехи студентов подготовительного отделения бакалавриата, которые за 2 месяца полностью адаптировались в семинарии и активно участвуют в ее жизни.

Майкопская епархия

Свой престольный праздник в Николаевском благочинии отметил Свято-Покровский храм с. Белого. Молодежь и воспитанники воскресной школы Свято-Никольского храма с. Красногвардейского совершили малое паломничество в Свято-Покровский храм. Дети подготовили совместно с воскресной школой храма поздравление настоятелю и прихожанам с праздником – они пели, читали стихи и танцевали. По окончании утренника настоятель храма протоиерей Валентин Панов вручил всем небольшие памятные подарки, и состоялось чаепитие, которое подготовили прихожане храма.

Руководитель Молодежного отдела Майкопской епархии диакон Артемий Фролов и 3 активиста отдела участвовали в межрегиональном молодежном форуме Юга России «Моя вера православная» в Краснодарском крае в молодежном лагере «Дубрава». Руководителям Молодежных отделов епархий была предоставлена возможность презентовать самые успешные реализуемые молодежные проекты. Майкопская епархия презентовала проект «Красота – образ совершенства», после чего проект получил много положительных отзывов.

Миссионерско-просветительский центр во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла Майкопской и Адыгейской епархии начал реализацию масштабного проекта под названием «Николай II – крестный путь». Проект посвящен 100-летию тех революционных событий, которые происходили в 1917–1918-х гг. в нашей стране. Состоялось открытие проекта на территории Свято-Троицкого кафедрального собора г. Майкопа, где был показан фильм с одноименным названием. Работа над сценарием и фильмом длилась в течение года. Цель фильма – донести людям всю трагичность времени: показать, насколько тогда оскудела духовная составляющая народа, что впоследствии повлияло на ход истории.

Заведующий сектором образовательных конференций, чтений и конкурсов Синодального ОРОиК Русской Православной Церкви иеромонах Трифон (Умалатов) встретился с педагогами, экспертами и руководителями отделов религиозного образования и катехизации Южного Федерального округа для проведения семинара «Экспертиза и оценка педагогической деятельности» для экспертов и участников Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Излагая материал, он наглядно показал особенности регистрации на сайте для участников и экспертов, о ситуациях, которые бывают при нарушении правил работы, привел способы их решения.

Пятигорская епархия

В Петропавловском храме ст. Зеленчукской состоялось очередное собрание духовенства Южного Карачаево-Черкесского церковного округа. Благочинный протоиерей Евгений Субтельный ознакомил священнослужителей с решениями последнего расширенного Епархиального совета, который прошел под председательством Высокопреосвященнейшего Феофилакта, архиепископа Пятигорского и Черкесского в Пятигорском Епархиальном доме. Священнослужители ознакомились и с итогами школьного тура олимпиады по основам православной культуры, завершившемся в школах Зеленчукского и Урупского районов, рассмотрели вопросы проведения муниципального тура Олимпиады.

В строящемся храме Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, расположенном в микрорайоне «4-й километр» г. Минеральные Воды, у подножья горы Змейка, были освящены колокола. Чин освящения совершил благочинный приходов Минераловодского церковного округа протоиерей Алексий Панасенко в сослужении настоятеля протоиерея Сергия Долматова и диакона Александра Агеева. Множество людей собрались в этот солнечный день поучаствовать в молитве и впервые услышать «голос» храма – колокольный звон, который будет извещать всех живущих поблизости людей о начале богослужений, призывать к молитве.

Строительную площадку нового Покровского храма посетил глава местной администрации г. Баксан (КБР) Х.Мамхегов. Летом 2015 г. он вручил документы на выделенный земельный участок площадью 0,3 га для строительства церкви, а сейчас снова заверил, что приложит все силы для ускорения строительства и открытия нового православного храма в городе. Православная община собирается в молитвенном доме, приобретенном в 1957 г.: храм в Баксане был взорван в 30-е годы прошлого века. На месте будущего храма вырыт котлован для фундамента, поставлено ограждение, сейчас идут работы по замене грунта на подушку из песчано-гравийной смеси.

В средней школе №30 г. Пятигорска прошла встреча учащихся 8-х классов с заведующим Епархиальными богословско-катехизаторскими курсами протоиереем Олегом Симановичем. Свое выступление священник посвятил христианскому пониманию свободы и ответственности в жизни человека.

Астраханская епархия

В книжном центре Успенского кафедрального собора прошли семинары, посвященные методам оглашения на современном этапе. Ведущим выступил протоиерей Александр Усатов, руководитель духовной-образовательного центра при Донской духовной семинарии, эксперт сектора катехизации Синодального отдела религиозного образования. В работе семинаров участвовали катехизаторы городских приходов и помощники благочинных по огласительному служению; были рассмотрены темы, касающиеся теории и практики проведения бесед перед таинствами Крещения и Венчания.

По благословению митрополита Астраханского и Камызякского Никона в Астрахани состоится концерт автора и исполнителя Светланы Копыловой, которую называют первооткрывателем жанра песни-притчи. Помимо нового лирического альбома «Мир, где живет любовь», С. Копылова представит еще и свою книгу, вступительное слово к которой написал протоиерей Артемий Владимиров. Концерт пройдет в Доме офицеров Каспийской флотилии.

В Астраханском Епархиальном управлении под председательством митрополита Астраханского и Камызякского Никона состоялось заседание рабочей группы по подготовке к региональным образовательным Рождественским чтениям, главная тема которых – «Нравственные ценности и будущее человечества». В ходе заседания обсуждались вопросы формата чтений, основные моменты организации пленарного заседания, были утверждены направления и темы рабочих секций и круглых столов.

Состоялось открытие богословских катехизаторских курсов для мирян при Покровском соборе г. Астрахани. Церемонию открытия возглавил митрополит Астраханский и Камызякский Никон, который преподал архиерейское благословение слушателям курсов и сказал напутственное слово, в котором подчеркнул важность понимания того, что происходит в храме во время богослужения. Молебен перед началом работы курсов совершили иеромонах Иоаким (Шашков) и иерей Константин Волошин. После молебна состоялось первое занятие. Согласно программе курсов, обучение на них продлится 2 года. На курсы уже зачислены более 60 человек.

Читинская епархия

Председатель ОРОиК протоиерей Павел Матвеев принял участие в семинаре по зарубежной литературе со студентами 4 курса отделения русский язык и литература ФФиМК ЗабГУ. Для обсуждения на семинаре были вынесены вопросы теории одного из направлений зарубежной литературы XIX в.– символизма и творчества одного из наиболее ярких его представителей – Поля Верлена. Участвовавший в дискуссии батюшка обратил внимание на полемику, которую ведет с верленовским «Искусством поэзии» текст 1-й главы Книги Бытие и остановился подробнее на общих вопросах и принципиально разных ответах; он сказал, что совсем не случайны трагические мотивы стихов и сама судьба поэта.

Забайкальский государственный университет удостоен диплома конкурса «Лучшая научная книга» в номинации «Другие издания» на Дальневосточной книжной выставке «Печатный двор 2017», которая проходила во Владивостоке (было представлено более 400 книг), за серию пособий для учителя «Азы православной культуры». В этой серии выпущено 20 книжек 9-ти авторов. 1-е издание было осуществлено за счет Читинской епархии архиепископом Евстафием в 2013 г. Переиздано в другом формате ЗабГУ. Все 20 книжек серии «Азы православной культуры» можно приобрести в киосках ЗабГУ.

В Чите состоялись традиционные Иннокентиевские чтения, которые были проведены кафедрой литературы ЗабГУ, Центральной городской библиотекой им. А.П.Чехова, при участии Читинской епархии. Обсуждалась новая образовательная Концепция детского чтения для школьников. Был актуализирован предмет «забайкаловедение», в который предложено включить литературные проекты ЧГТРК о забайкальских писателях. В чтениях участвовал главный редактор российских журналов «Духовно-нравственное воспитание» и «Русская словесность», член Союза писателей РФ Фурсов А.П. Архивист и краевед Т.А.Константинова рассказала о новых данных, связывающих святителя Иннокентия с Забайкальским краем.

Калининградская епархия

Состоялись собрание духовенства Центрального благочиния и семинар для священнослужителей на тему «Теория и практика приходской миссии». Провел его руководитель миссионерского отдела Калининградской епархии иерей Александр Пермяков.

Православное молодежное объединение «Светоч» кафедрального Свято-Георгиевского морского собора г.Балтийска провело благотворительную акцию «Добрые дела». Молодежь посетила «Всероссийское общество инвалидов», где скрасила этот день добрыми словами и благими делами. Разделив между собой обязанности, девушки с юношами выполняли хозяйственную работу, а в завершение молодежь обсудила с О.А.Ховрочевой, председателем «Всероссийского общества инвалидов», планы по проведению совместных благотворительных мероприятий.

В продолжение III Городского форума «Вера, надежда, любовь в российской семье» прошла дискуссия на тему «Семейные ценности: уроки истории». Она была организована отделом опеки и попечительства над несовершеннолетними комитета по образованию администрации ГО «Город Калининград». Встреча прошла в Православном центре развития детей и юношества во имя Св. Вмц. Екатерины при храме Апостола Андрея Первозванного г. Калининграда. Помимо сотрудников отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними в нем участвовали сотрудники Центра.

Каждый год в октябре первоклассники из православной гимназии знакомятся с храмом Покрова Пресвятой Богородицы г. Калининграда. В этом году ребята узнали о храмовом престольном празднике, познакомились с такими важными понятиями, как алтарь, иконостас, царские врата и даже смогли побыть певчими, поднявшись на клирос, поучаствовали в русской игре «Тетера», после чего были приглашены на чаепитие со сладостями.

Калужская епархия

На монастырском поле у Владимирского скита Калужской Свято-Тихоновой пустыни в с. Дворцы были произведены массовые посадки 4–5-летних сосен и совсем молодых саженцев, чтобы отделить ими современные постройки села от исторического ландшафта рубежей Великого Стояния на Угре. Посадки приурочены к Году экологии и Дню победного окончания Великого Стояния на Угре; саженцы выделило Калужское лесничество. В посадках сосен участвовали министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области О.А. Калугин, руководство района и с. Дворцы, братия монастыря и работники музея-диорамы «Великое Стояние на Угре», представители библиотек и школ.

В общеобразовательной школе г. Юхнова была проведена V районная научно-практическая конференция посвященная Дню народного единства на тему: «Мой род – мой народ». Для подведения итогов было предоставлено слово благочинному III округа Песоченской епархии протоиерею Алексию Махетову, настоятелю кафедрального собора в честь Казанской Иконы Божией Матери г. Юхнова. Все докладчики были награждены почетными грамотами и памятными подарками, а затем участникам была представлена праздничная программа воспитанников школы искусств.

В 100-летний день трагического октябрьского переворота состоялось первое расширенное заседание Общественного оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к памятным датам гибели Царской Семьи. Оно прошло по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента, при поддержке Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области. В состав Оргкомитета вошли более 15 общественных организаций, среди которых духовенство, представители администрации и профильных министерств Калужской области, представители исполнительной власти и муниципальных образований, общественные деятели. Заседание Оргкомитета завершилось обсуждением поставленных задач и важными предложениями со стороны представителей общественных организаций.

В рамках ХХ Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии «Утраты и приобретения: взгляд в будущее» выставка «Сохраним красоту Божьего мира» открылась в Малоярославецком музейно-выставочном центре им. И.А.Солдатенкова. В экспозиции представлены натюрморты, авторские куклы и керамика. Особое место в экспозиции занимают десятки пейзажей малых городов России, виды зарубежных стран. Как сегодня призналась на церемонии открытия автор полотен Н. Овсиенко, в своих работах она ставила целью поделится со зрителем той радостью и теми чувствами, которые дает возможность видеть и изображать на холсте красоты окружающего мира.

Вятская епархия

Учащиеся 1-го курса отделения священно (церковно-) служителей Вятского духовного училища М. Пентин и Н. Раковец поделились своими знаниями с выпускной группой детского сада №46 слободы Макарье г. Кирова. В начале мероприятия к детям и педагогам со словами назидания обратился настоятель Троицкой церкви слободы Макарье иерей Владимир Путинцев, духовно окормляющий детский сад. Студенты совместно с Миссионерским отделом подготовили для ребят увлекательную игру-путешествие, в которой им нужно было посетить станции–добродели: «Залив Доброты», «Остров На-дежды», «Мыс Веры» и другие.

В ОРОиК Вятской епархии прошло оценивание работ Епархиального этапа XIII Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». На епархиальный этап конкурса поступило 278 работ в номинации «Основная тематика». Лучшие работы жюри решило отправить в г. Москву для участия во 2 этапе конкурса. В воскресной школе при Христорождественском женском монастыре будет организована выставка работ, поступивших на конкурс, чтобы все желающие могли посмотреть детское творчество. Всем участникам и победителям конкурса будут вручены сертификаты, победителям дипломы и памятные подарки.

В конференц-зале библиотеки имени А.И. Герцена состоялась беседа протоиерея Сергия Гомаюнова на тему «Николай II – святой Государь Русской земли». Беседа открыла в библиотеке цикл встреч, посвященных Царственным Страстотерпцам. На встречу с настоятелем Екатерининского храма г. Кирова к. и. н. протоиереем Сергием Гомаюновым собрался полный зал слушателей. Батюшка решил поделиться с собравшимися своим личным восприятием образа «нашего святого Государя Императора Николая Александровича», или, иначе говоря, «своей личной встречей с Государем».

Состоялась встреча студентов Вятского духовного училища с руководителем отдела социального служения Вятской епархии иереем Георгием Неустроевым. В рамках учебной деятельности инспектор по воспитательной работе ВДУ иерей С. Жернаков организует для студентов училища встречи с руководителями отделов Вятской епархии. В ходе бесед учащимся священнослужители рассказывают о той или иной миссии церковного служения, деятельности священника в данной сфере, решении вопросов по взаимодействию Церкви с общественными организациями, государственными учреждениями.

Омская епархия

В помещении воскресной школы кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы г. Омска состоялось занятие по методике проведения Библейского кружка в рамках работы епархиальной школы молодежного служения «Вера и дело». Лекцию провел заместитель председателя отдела по делам молодежи Омской епархии иерей Артемий Ахметшин. Были рассмотрены основные положения по организации работы библейских кружков (Евангельских групп) с целью привлечения молодежи в приходскую жизнь.

По ходатайству главы Омской митрополии митрополита Омского и Таврического Владимира в Омск прибыл ковчег с честными мощами блаженной старицы Матроны Московской. Из Москвы в Омск святыню доставил протоиерей Олег Цветков, настоятель собора Воздвижения Креста Господня. Святыню встретили в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы глава митрополии митрополит Омский и Таврический Владимир, духовенство Омской епархии и верующие. В епархии святыня пробудет до 15 декабря 2017 г. Подробное расписание – на официальном епархиальном сайте.

В актовом зале Омской духовной семинарии под председательством ректора семинарии митрополита Омского и Таврического Владимира прошла научно-практическая конференция «Революция и гражданская война в России: осмысление столетия», посвященная 100-летию Русской революции. Насыщенная программа работы объединила представителей Правительства Омской области, преподавателей и студентов образовательных учреждений г. Омска, духовенства епархии. Выступающие поведали о неизвестных фактах истории периода гражданской войны и о том, как отразились революционные процессы на вере и Церкви, и на Омской губернии в частности.

В Центре социальной реабилитации «Основа» в с. Харино Омского района был показан моноспектакль «Встреча» в исполнении автора И. Прощенко. Повествование шло о пути преодоления наркотической зависимости человеком, живущим в современном обществе. В организации и проведении встречи участвовал руководитель сектора по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью Социального отдела епархии игумен Серафим (Николин).