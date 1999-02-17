На Уктусе отпраздновали юбилей волонтерского отряда «Синяя птица»

Екатеринбург, 21 ноября, «Православная газета». Волонтерскому молодежному отряду «Синяя птица», действующему при отделе милосердия храма в честь Преображения Господня на Уктусе г. Екатеринбурга, исполнилось два года. День рождения отряд провел в реабилитационном центре для детей с ограниченными способностями «Талисман». Как всегда, волонтеры приготовили для воспитанников центра веселые развивающие игры, подарки и сладкие угощения, приобретенные на средства благотворителей отдела милосердия. Визит нанесли после воскресной Литургии.

После богослужения отец Николай рассказал прихожанам о работе отряда, поздравил волонтеров с их праздником, благословил и вручил каждому по иконке прп. Сергия Радонежского, ведь все они - студенты. Также батюшка благословил открытие на приходе молодежного клуба, окормлять который будет клирик Преображенского храма о. Андрей Симбирцев. Праздник завершился чаепитием, на котором о. Андрей и волонтеры обсудили дальнейшие планы по работе клуба - всевозможные акции и мероприятия в пансионате «Уктусский», в стационаре временного проживания на Химмаше и в реабилитационном центре для детей с ограниченными способностями «Талисман».