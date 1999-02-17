Школьники Тавды поучаствовали в игре «День народного единства»

Екатеринбург, 21 ноября, «Православная газета». В минувшую среду сотрудники просветительского центра «Древо познания» г. Тавда в рамках сотрудничества с Управлением образования провели в средней образовательной школе № 1 квест «День народного единства». Игру для школьников организовали в память тех, кто в трудное для страны время проявил гражданственность, беззаветную любовь к Отечеству, величайшую доблесть и героизм. В ходе игры дети узнали, что это не только государственный праздник, но и торжество в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Дети отвечали на вопросы викторины «Мы – граждане России», проявляли знания отечественной истории и навыки работы в команде.