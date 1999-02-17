Осенний бал для молодежи организовали в Екатеринбургской епархии

Екатеринбург, 21 ноября, «Православная газета». В минувшее воскресенье в Екатеринбурге в двенадцатый раз прошел традиционный Осенний бал православной молодежи. В этом году он посвящен теме «Ценности Российской империи». Организуют осенние балы по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла Молодежный отдел епархии и Координационный совет молодежных приходских клубов города - при активной поддержке самих участников. При помощи профессиональных хореографов, стилистов, концертмейстеров они ставят танцы, создают образы, подбирают декорации и наряды. Также ребята сами организуют праздничный фуршет, работу фотографов, выбирают ведущих, пишут сценарий, репетируют. В этот раз значительную помощь оказали и воспитанники Екатеринбургской духовной семинарии. Участниками Осеннего бала стали не только жители Екатеринбурга, но и гости из других городов - Челябинска, Перми, Санкт- Петербурга.

В соответствии с тематикой бала в программу вошли танцы и музыкальные композиции начала XX века. Состоялась и театрализованная постановка, подготовленная ребятами по фильмам и книгам: участники светского мероприятия «побывали в гостях» у П.Н. Врангеля, на корабле адмирала Колчака, послушали произведения в исполнении «семьи Турбиных». Руководитель отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии протоирей Александр Сандырев назвал бал не просто интересной формой проведения досуга, но своеобразной проповедью для тех, кто только открывает для себя мир Православия: «Для кого-то первое знакомство с верой происходит именно через такие культурно-просветительские мероприятия, через общение с верующими сверстниками. И конечно, бал – это прекрасная возможность самовыражения и развития своих талантов».