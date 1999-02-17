Покаянная акция прошла во всех храмах Верхотурского благочиния

Екатеринбург, 21 ноября, «Православная газета». По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в минувшую субботу во всех храмах и монастырях Верхотурского благочиния прошла акция «В защиту жизни», организованная в рамках «Недели за жизнь» - международных «Михаило-Архангельских дней». Цель акции – привлечь внимание общественности к проблеме абортов и защите жизни детей до рождения, а также дать возможность матерям, отцам, родным, не поддержавшим желание матери сохранить ребенка, врачам и т.д. принести личное покаяние в грехе детоубийства.

Покаянные молитвы в верхотурских церквях вознесли после окончания Божественной литургии. В Преображенском соборе Свято-Николаевского монастыря ее совершил иеромонах Филарет (Пимонов). По отпусту отец Филарет произнес проповедь, в которой рассказал о значении смертного греха детоубийства для «согрешающих душ» и их будущего и привел несколько примеров из жизни. Священнослужитель напомнил, что этот смертный грех не забывается в течение всей земной жизни, лежит тяжким грузом на душах всех причастных и отражается на жизни всей семьи. Участие в покаянной акции приняли и сотрудники Ирбитского фармацевтического завода. По завершении Литургии вместе со всеми они прошли крестным ходом во главе с отцом Филаретом к Крестовоздвиженскому собору и установили горящие лампадки на паперти главного храма обители.