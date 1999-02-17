Центр «Царский» приглашает на выставку к 100-летию восстановления Патриаршества на Руси

Екатеринбург, 21 ноября, «Православная газета». В центре «Царский» открылась музейно-библиотечная выставка «В годину гнева Божия», посвященная 100-летию восстановления Патриаршества на Руси и избранию Патриарха Тихона. Ее экспонаты уникальны:

- Антиминс, подписанный Тихоном, архиепископом Ярославским, будущим Патриархом Московским и всея Руси. Антиминс представляет собой четырехугольный атласный плат с изображением положения во Гроб Иисуса Христа после снятия с Креста. Освященный и подписанный Правящим архиереем, антиминс служил разрешением для совершения в конкретном храме Божественной литургии. При необходимости антиминс (в переводе с греческого - «вместопрестолие») мог быть послан в места, где нет престола для совершения на нем Божественной службы.

- редкая фотография 1924 года - святитель Патриарх Тихон и священномученик митрополит Петр Крутицкий (Полянский) в День Святой Троицы в Серпухове. Снимок хранился в семье российского иконописца, председателя секции церковного искусства Свердловского отделения Союза художников Н.Н. Шушалыкова. При открытии в Екатеринбурге в 2010 году духовно-просветительского центра «Царский» Николай Николаевич подарил эту фотографию музею Святой Царской Семьи.

На выставке можно познакомиться с коллекцией книг, присланных в Екатеринбургскую епархию в дар из г. Бостона (США) видным деятелем РПЦЗ митрофорным протоиереем Романом Лукьяновым. Издания, выпущенные в середине 20 века Русской Православной Зарубежной Церковью, стали основой редкого фонда библиотеки «Державная» центра «Царский».

О подвижническом пути Патриарха Тихона рассказывают и другие книги из фонда библиотеки «Державная», они тоже представлены на выставке: документы того времени, послания, проповеди и поучения Святейшего Патриарха, воспоминания о нем, как о человеке, которого называют «ангелом Русской Церкви». Выставка будет работать до конца декабря 2017 года. Вход свободный. Адрес центра «Царский»: г. Екатеринбург, ул. Царская, 8. Телефон для справок: (343) 371-71-67.

Справка:

Поместный Собор Российской Православной Церкви принял постановление о восстановлении Патриаршества 4/17 ноября 1917 года. На следующий день 5/18 ноября митрополит Московский и Коломенский Тихон (Беллавин) был избран и наречен Патриархом Московским и всея России. Его интронизация состоялась 21 ноября/4 декабря 1917 года.

В своем послании о вступлении на Патриарший Престол Патриарх Тихон говорил о том, что деянием Священного Собора Российской Православной Церкви определено возвратить «вдовствующей Церкви Российской законного Ее Главу, коего, попущением Божиим, Она лишена была более двух столетий». Патриарх Тихон вступил в свою высочайшую должность в дни «многоскорбные», когда Россия проходила испытание изнурительной войной с иноплеменниками и междуусобной бранью. Но больше всего святителя печалила смута духовная. Надежду о спасении России он возлагал на святых молитвенников, «неотступно взывающих ко Господу о спасении». 1 ноября 1981 года решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви Заграницей Патриарх Тихон был канонизирован в лике исповедника со включением в Собор святых новомучеников и исповедников Российских и установлением памяти 25 марта.

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси был канонизирован Архиерейским собором Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года. Канонизация стала первым шагом к прославлению новомучеников и новых исповедников Российских, пострадавших в годы революционной смуты и большевистского террора. Обретение святых мощей Патриарха Тихона совершилось 19 февраля 1992 года.