Схиархимандрит Авраам (Рейдман) расскажет екатеринбуржцам о смысле поста

Екатеринбург, 20 ноября, «Православная газета». По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в преддверии Рождественского поста в Ново-Тихвинском женском монастыре г. Екатеринбурга схиархимандрит Авраам (Рейдман) проведет беседу на тему «Значение и смысл поста». Встреча с известным в Екатеринбургской епархии клириком состоится в воскресенье 26 ноября в 17-00 в конференц-зале управления Екатеринбургской епархии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а, административное здание (2 этаж).