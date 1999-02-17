Православная газета

Православная газета

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Схиархимандрит Авраам (Рейдман) расскажет екатеринбуржцам о смысле поста

Екатеринбург, 20 ноября, «Православная газета». По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в преддверии Рождественского поста в Ново-Тихвинском женском монастыре г. Екатеринбурга схиархимандрит Авраам (Рейдман) проведет беседу на тему «Значение и смысл поста». Встреча с известным в Екатеринбургской епархии клириком состоится в воскресенье 26 ноября в 17-00 в конференц-зале управления Екатеринбургской епархии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а, административное здание (2 этаж).

 
 
 

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