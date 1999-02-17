Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

Свой профессиональный праздник встретили воины-артиллеристы

Екатеринбург, 20 ноября, «Православная газета». Вчера в России отметили День ракетных войск и артиллерии. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил поздравительные адреса начальнику управления ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа полковнику Олегу Киседобреву и командирам артиллерийских частей, в которых отметил высокое боевое мастерство и постоянное совершенствование практических навыков воинов-артиллеристов Центрального военного округа. Владыка Кирилл подчеркнул, что их мужество и самоотверженность обеспечивает надежную защиту нашей страны.

Правящий архиерей выразил надежду, что взаимодействие Екатеринбургской митрополии с воинскими соединениями и частями ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания личного состава будет укрепляться и преумножаться. Митрополит Кирилл пожелал военнослужащим и ветеранам ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой помощи Божией в ратном служении, мира и долгих лет жизни. Поздравительные адреса Владыки передали командирам окормляющие священнослужители Екатеринбургской епархии.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.

 
 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 