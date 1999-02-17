Свой профессиональный праздник встретили воины-артиллеристы

Екатеринбург, 20 ноября, «Православная газета». Вчера в России отметили День ракетных войск и артиллерии. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил поздравительные адреса начальнику управления ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа полковнику Олегу Киседобреву и командирам артиллерийских частей, в которых отметил высокое боевое мастерство и постоянное совершенствование практических навыков воинов-артиллеристов Центрального военного округа. Владыка Кирилл подчеркнул, что их мужество и самоотверженность обеспечивает надежную защиту нашей страны.

Правящий архиерей выразил надежду, что взаимодействие Екатеринбургской митрополии с воинскими соединениями и частями ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания личного состава будет укрепляться и преумножаться. Митрополит Кирилл пожелал военнослужащим и ветеранам ракетных войск и артиллерии Центрального военного округа крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой помощи Божией в ратном служении, мира и долгих лет жизни. Поздравительные адреса Владыки передали командирам окормляющие священнослужители Екатеринбургской епархии.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.