Покаянный молебен о нерожденных детях совершен в Красноуфимске

Екатеринбург, 20 ноября, «Православная газета». В минувшее воскресенье в рамках «Михайловских дней» в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского г. Красноуфимска после Божественной литургии был совершен покаянный молебен о нерожденных детях и тех, кто причастен к греху детоубийства. Молебен возглавил благочинный церквей Красноуфимского округа, настоятель храма митрофорный протоиерей Андрей Иванков. В богослужении приняли участие не только женщины, совершившие аборт, но также их родные, близкие и все, кто хотел присоединиться к соборной молитве.

Ученые, врачи и психологи свидетельствуют: аборт неизбежно становится причиной тяжелых проблем в семье и даже ее распада. Убийство ребенка, находящегося во чреве, калечит не только физическое и духовное здоровье женщины - несмотря на глубокое раскаяние, многие не могут простить себе совершенного поступка. Обрести духовную поддержку в этом тяжелом состоянии как раз и призвана соборная молитва.

В этот день под сводами храма звучали покаянные слова молебного пения о прощении греха аборта, который стал настоящим бичом современного человечества. Стоя плечом к плечу, взрослые и дети просили Господа о прощении и помиловании тех, кто совершил убийство зачатого ребенка, и о том, чтобы это кровавое беззаконие на земле прекратилось. Еще не так давно, в советские годы, благодаря всеобъемлющей пропаганде аборт представлялся многим рядовой операцией по удалению «плода», и даже ребенком его никто не называл. Сейчас ситуация хоть и медленно, но меняется, об этом говорит участие множества людей, пришедших на молебен.