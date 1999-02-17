Приход свт. Ермогена организовал поездку слабовидящих детей по храмам Екатеринбурга

Екатеринбург, 20 ноября, «Православная газета». В екатеринбургском приходе во имя святителя Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси организовали поездку по храмам Екатеринбурга для воспитанников школы-интерната для слабовидящих детей. Паломничество состоялось в рамках гранта международного конкурса «Православная инициатива». В поездке приняли участие 50 человек. Первым пунктом маршрута стал Ново-Тихвинский женский монастырь. Во время экскурсии по обители ребята поставили свечи, посмотрели презентацию о воскресной школе прихода и пообедали в трапезной. Затем юные паломники отправились в Храм-на-Крови и Патриаршее подворье, где посетили музей Святой Царской Семьи и услышали историю гибели и подвига свв. Царственных страстотерпцев. Просветительская поездка по храмам Екатеринбурга стала продолжением еженедельных занятий с воспитанниками интерната по программе «Уроки добра».