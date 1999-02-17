Первоуральский фестиваль объединил все уровни городского образования

Екатеринбург, 20 ноября, «Православная газета». В минувшую пятницу 17 ноября в Центре детского творчества г. Первоуральска прошел IV городской фестиваль «С верой в Россию». Совместный проект Первоуральского благочиния и Управления образования собрал на одной концертной площадке более восемьсот человек – участников детских, молодежных и взрослых коллективов из Первоуральска и Верхней Пышмы. Смотр посвятили Дню Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства.

Конкурсанты соревновались в трех номинациях: музыкально-патриотическая постановка, танцевальные зарисовки и музыкально-инструментальная композиция. Помощник благочинного Первоуральского благочиния по образованию и катехизации, заведующий кафедрой теологии Миссионерского института Екатеринбургской епархии иерей Иоанн Парамонов высоко оценил значимость творческого смотра для города и назвал его созидательным в деле духовно-нравственного воспитания детей и подростков. В конкурсе приняли участие воспитанники и педагоги общеобразовательных и воскресных школ, духовно-просветительского центра «Покров», детских садов, Детской школы искусств, центров дополнительного образования, дворовых объединений. В итоге фестиваль стал объединяющим фактором всех систем и уровней дошкольного, школьного образования.