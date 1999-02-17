Обустраивается цокольный этаж строящегося храма святителя Луки Крымского

Екатеринбург, 20 ноября, «Православная газета». Продолжается строительство храма во имя святителя и исповедника Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) в Компрессорном микрорайоне г. Екатеринбурга. На завершающий этап работ в течение трех недель было собрано 281 195 руб. Остаток суммы, необходимой для завершения строительства, составляет 11 млн. 718 тыс. 805 рублей.

Храм возводится «всем миром» — на средства неравнодушных людей, готовых внести посильную лепту в доброе дело. Пожертвования поступили из городов: Екатеринбург, Тюмень, Москва, Великий Новгород, Санкт–Петербург, Красноярск, Челябинск, Новосибирск, Новокузнецк, Самара, Тольятти, Волгоград, Орел; а также из городов и сел Кемеровской, Тульской, Московской, Калининградской, Нижегородской, Томской, Свердловской, Вологодской, Псковской, Архангельской, Кировской, Волгоградской, Ленинградской, Самарской и Белгородской областей, Башкирии и Пермского края.

На собранные средства частично оплачены строительные работы, закуплен гранитный щебень и другие необходимые стройматериалы, внесена предоплата за изготовление окон. В цокольном этаже будущего храма уже ведутся работы по изготовлению чернового пола. Храм во имя святого врача строится недалеко от крупнейшей в городе травматологической больницы № 36. Молитва о его благодетелях и строителях возносится на каждом богослужении. Минимальная сумма пожертвования на строительство составляет 100 рублей. Оказать посильную помощь можно разными способами (см. на сайте храма во имя святителя и исповедника Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) г. Екатеринбурга).