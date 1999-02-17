К дню венчания Царственной четы Храм-на-Крови и центр «Царский» подготовили ряд мероприятий

Екатеринбург, 20 ноября, «Православная газета». В Храме-Памятнике на Крови и духовно-просветительском центре «Царский» г. Екатеринбурга пройдут памятные мероприятия, посвященные дню бракосочетания Государя Николая II и Государыни Александры Федоровны (оно состоялось (14) 26 ноября 1894 года).

25 ноября в 17-00 ч. - Всенощное бдение в Храме-Памятнике на Крови (верхний храм);

26 ноября в 09-00 ч. - Божественная литургия в Храме-Памятнике на Крови (верхний храм);

26 ноября в 12-00 ч. - Молебен святым Царственным страстотерпцам в Храме-Памятнике на Крови (верхний храм);

26 ноября в 13-30 ч. - историко-литературная гостиная «Читая письма Царственной Четы». Художественная галерея Храма-Памятника на Крови в рамках выставки «С любовью к России». Организаторы: отдел культуры Екатеринбургской епархии и автор выставки И.Б. Иванова (Крылова);

27 ноября в 18-30 ч. - Концерт «Отныне нет больше разлуки». В программе: дневники и письма Государя Николая II и Государыни Александры Феодоровны; вокальные и фортепианные произведения. Исполнители: артисты «Театра слова» народной артистки России Тамары Ворониной.

Аликс и Николай ежегодно отмечали даже день свой помолвки. Этот день (8 апреля) они всегда проводили вместе, и впервые разлучились, когда им было уже за сорок. В апреле 1915 года, будучи на фронте, Император получил от своей возлюбленной супруги теплое письмо: «В первый раз за 21 год мы проводим этот день не вместе, но как живо я все вспоминаю! Мой дорогой мальчик, какое счастье и какую любовь ты дал мне за все эти годы… Знаешь, я сохранила то «платье принцессы», в котором я была в то утро, и я надену твою любимую брошку…».

После стольких лет совместной жизни Императрица признавалась в письмах, что целует подушку Николая, когда его нет рядом, а Николай по-прежнему становился застенчив, как юноша, когда они встречались после долгой разлуки. Иные современники говорили, что их медовый месяц длился 23 года. В день венчания Аликс записала в дневнике Николая: «Отныне нет больше разлуки, наконец, мы соединены, скованы для совместной жизни, и когда здешней жизни придет конец, мы встретимся опять на другом свете, чтобы быть вместе вечно».

Вход на все мероприятия свободный. Адрес Храма-Памятника на Крови: г. Екатеринбург, ул. Царская, 10. Адрес центра «Царский»: г. Екатеринбург, ул. Царская, 8. Телефон для справок: (343) 371-71-67.